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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Мазервелл
Сент-Джонстон - Мазервелл: обзор матча 07 ноября 2023
Сент-Джонстон
07.11.2023, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Мазервелл
17'
Н. Кларк
27'
Э. Консидайн
68'
S. Blaney
74'
М. Бирет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Мазервелл
Замена
C. MacPherson
️️️️
Г. Кэри
90'
+2
90'
+2
Замена
О. Шоу
️️️️
М. Бирет
Замена
С. Мэй
️️️️
К. Кейн
89'
74'
ГОЛ! 2:2!
М. Бирет
68'
ГОЛ! 2:1!
S. Blaney
Пас отдал
К. Уилкинсон
47'
Желтая карточка
Г. Пэтон
46'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
Б. Спенсер
Желтая карточка
Д. Филлипс
43'
37'
Желтая карточка
К. Слаттери
ГОЛ! 2:0!
Э. Консидайн
Пас отдал
Д. Филлипс
27'
ГОЛ! 1:0!
Н. Кларк
Пас отдал
М. Смит
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
19
Люк Робинсон
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
33
Димитар Митов
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Мазервелл
31
Лиам Келли
(К)
ВР
17
Дэн Кейси
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Джонстон
2
Джеймс Браун
ЦЗ
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
31
Люк Джефкотт
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
16
Dylan Wells
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
4-4-3
4
Гордон
4
Консидайн
19
Робинсон
5
МакГован
8
Смит
6
Спранглер
10
Кэри
8
Филлипс
10
Кларк
33
Митов
20
Кейн
2-4-4
31
Келли
2
О'Доннелл
17
Кейси
8
Слаттери
12
Пэтон
15
Спенсер
16
Спиттал
14
Бирет
5
66
Батчер
10
Уилкинсон
10
Кэри
8
8
10
Кэри
20
Кейн
17
Мэй
17
Мэй
20
Кейн
15
Спенсер
9
Бэйр
9
Бэйр
15
Спенсер
14
Бирет
18
Шоу
18
Шоу
14
Бирет
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Мазервелл
2
Джеймс Браун
ЦЗ
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
31
Люк Джефкотт
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
16
Dylan Wells
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
2
Джеймс Браун
ЦЗ
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
31
Люк Джефкотт
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
16
Dylan Wells
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Сент-Джонстон - Мазервелл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Главный судья:
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