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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Данди
Мазервелл - Данди: обзор матча 02 декабря 2023
Мазервелл
02.12.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 3
Завершен
Данди
6'
М. Бирет
68'
B. Mugabi
90+7'
К. Уилкинсон
30'
Л. Кэмерон
34'
О. Бек
88'
З. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Данди
ГОЛ! 3:3!
К. Уилкинсон
Пас отдал
О. Шоу
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Л. МакКован
Желтая карточка
К. Уилкинсон
90'
+5
88'
ГОЛ! 2:3!
З. Робинсон
Замена
О. Шоу
️️️️
М. Бирет
86'
86'
Замена
З. Робинсон
️️️️
З. Радден
81'
Замена
С. Тиффони
️️️️
J. McGhee
80'
Желтая карточка
M. Boateng
Красная карточка
Г. Пэтон
72'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
Д. Обика
70'
ГОЛ! 2:2!
B. Mugabi
Пас отдал
Б. Спиттал
68'
Замена
К. Уилкинсон
️️️️
К. Батчер
61'
Желтая карточка
Д. Кейси
49'
Желтая карточка
К. Батчер
44'
34'
ГОЛ! 1:2!
О. Бек
Пас отдал
З. Радден
30'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кэмерон
Пас отдал
А. Доннелли
ГОЛ! 1:0!
М. Бирет
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
(К)
ВР
17
Дэн Кейси
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
5
S. Blaney
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
33
Оуэн Бек
ЛЗ
5
Джо Шонесси
(К)
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
19
Juan Portales
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
7
Зак Радден
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
42
Max Ross
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
16
Dylan Wells
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
8
Джош Маллиган
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
24
Мохамад Силла
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
14
Зак Робинсон
ЦФ
3-3-4
31
Келли
17
Кейси
15
2
О'Доннелл
12
Пэтон
15
Спенсер
16
Спиттал
5
14
Бирет
9
Обика
66
Батчер
3-2-2-3
31
Карсон
5
Шонесси
6
19
6
Доннелли
33
Бек
16
Кэмерон
6
14
МакКован
20
Бакайоко
7
Радден
9
Обика
9
Бэйр
9
Бэйр
9
Обика
14
Бирет
18
Шоу
18
Шоу
14
Бирет
66
Батчер
10
Уилкинсон
10
Уилкинсон
66
Батчер
6
17
Тиффони
17
Тиффони
6
7
Радден
14
Робинсон
14
Робинсон
7
Радден
Остались в запасе
Мазервелл
Данди
1
Aston Oxborough
ВР
42
Max Ross
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
16
Dylan Wells
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
8
Джош Маллиган
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
24
Мохамад Силла
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
Главный тренер
Тони Догерти
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
42
Max Ross
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
16
Dylan Wells
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
Остались в запасе
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
8
Джош Маллиган
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
24
Мохамад Силла
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Тони Догерти
Статистика матча Мазервелл - Данди
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
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