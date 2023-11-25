Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Мазервелл
Селтик - Мазервелл: обзор матча 25 ноября 2023
Селтик
25.11.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Мазервелл
86'
Д. Тернбулл (П)
90'
Д. Обика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Мазервелл
Замена
М. Тильо
️️️️
Х. Ян
90'
+4
90'
ГОЛ! 1:1!
Д. Обика
Пас отдал
Б. Спиттал
89'
Замена
К. Уилкинсон
️️️️
К. Батчер
89'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
К. Слаттери
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тернбулл
86'
85'
Желтая карточка
К. Батчер
78'
Замена
Д. Обика
️️️️
М. Бирет
Желтая карточка
Г. Тэйлор
70'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Л. Пальма
67'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
К. Фурухаси
67'
Пенальти не реализован!
Л. Пальма
66'
64'
Желтая карточка
B. Mugabi
Замена
Х. О
️️️️
О. Хольм
46'
41'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
14'
Желтая карточка
К. Слаттери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Мазервелл
31
Лиам Келли
(К)
ВР
17
Дэн Кейси
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
66
Калум Батчер
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
7
Марко Тильо
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
4-3-3
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
56
Ролстон
33
О'Райли
42
МакГрегор
15
Хольм
77
Пальма
7
Фурухаси
13
Ян
3-4-3
31
Келли
2
О'Доннелл
15
17
Кейси
12
Пэтон
16
Спиттал
15
Спенсер
8
Слаттери
5
14
Бирет
66
Батчер
7
Фурухаси
14
Тернбулл
14
Тернбулл
7
Фурухаси
77
Пальма
10
Джонстон
10
Джонстон
77
Пальма
13
Ян
7
Тильо
7
Тильо
13
Ян
15
Хольм
9
О
9
О
15
Хольм
66
Батчер
10
Уилкинсон
10
Уилкинсон
66
Батчер
8
Слаттери
9
Бэйр
9
Бэйр
8
Слаттери
14
Бирет
9
Обика
9
Обика
14
Бирет
Остались в запасе
Селтик
Мазервелл
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
24
Luca Ross
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
24
Luca Ross
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Селтик - Мазервелл
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Новости команд
Все
Селтик
Мазервелл
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+