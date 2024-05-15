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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Мазервелл
Хиберниан - Мазервелл: обзор матча 15 мая 2024
Хиберниан
15.05.2024, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 4 тур
3 : 0
Завершен
Мазервелл
41'
М. Маолида (П)
45'
М. Бойл
56'
М. Бойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Мазервелл
Замена
Д. Левитт
️️️️
Л. Стивенсон
90'
+2
Замена
Н. Мория-Уэлш
️️️️
П. Хэнлон
90'
+2
86'
Замена
М. Эбийе
️️️️
Б. Спиттал
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Д. Венте
79'
Замена
Л. Амос
️️️️
Д. Кэмпбелл
79'
Замена
Д. Обита
️️️️
М. Маолида
68'
68'
Замена
Д. Вейл
️️️️
С. Николсон
68'
Замена
Д. Здравковски
️️️️
С. О'Доннелл
ГОЛ! 3:0!
М. Бойл
56'
46'
Замена
Г. Пэтон
️️️️
Э. Халидэй
ГОЛ! 2:0!
М. Бойл
Пас отдал
М. Маолида
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Маолида
41'
Желтая карточка
Л. Стивенсон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
(К)
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
10
Мартин Бойл
ПВ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Мазервелл
31
Лиам Келли
(К)
ВР
17
Дэн Кейси
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
80
Жаир Тавареш
ЛВ
10
Люк Амос
ОП
21
Джордан Обита
ЦП
22
Натан Мория-Уэлш
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
66
Калум Батчер
ОП
6
Давор Здравковски
ОП
12
Гарри Пэтон
ЦП
27
Джек Вейл
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Воллакотт
16
Стивенсон
4
Хэнлон
23
Триантис
33
Бушири
32
Кэмпбелл
11
Ньюэлл
28
Кадден
9
Маолида
10
Бойл
9
Венте
3-2-2-1-2
31
Келли
16
МакГинн
11
Халидэй
17
2
О'Доннелл
17
Кейси
16
Спиттал
38
Миллер
19
Николсон
5
9
Бэйр
32
Кэмпбелл
10
Амос
10
Амос
32
Кэмпбелл
9
Маолида
21
Обита
21
Обита
9
Маолида
4
Хэнлон
22
Мория-Уэлш
22
Мория-Уэлш
4
Хэнлон
16
Стивенсон
63
Левитт
63
Левитт
16
Стивенсон
9
Венте
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
9
Венте
2
О'Доннелл
6
Здравковски
6
Здравковски
2
О'Доннелл
11
Халидэй
12
Пэтон
12
Пэтон
11
Халидэй
19
Николсон
27
Вейл
27
Вейл
19
Николсон
16
Спиттал
20
Эбийе
20
Эбийе
16
Спиттал
Остались в запасе
Хиберниан
Мазервелл
13
Murray Johnson
ВР
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
80
Жаир Тавареш
ЛВ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
66
Калум Батчер
ОП
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
80
Жаир Тавареш
ЛВ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
66
Калум Батчер
ОП
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Хиберниан - Мазервелл
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
6
5
Офсайды
1
8
Количество передач
427
460
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Килмарнок
- : -
02.12.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
3 : 0
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Фалкирк
- : -
02.12.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
3 : 0
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
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