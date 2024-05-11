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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Мазервелл
Росс Каунти - Мазервелл: обзор матча 11 мая 2024
Росс Каунти
11.05.2024, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 3 тур
1 : 5
Завершен
Мазервелл
14'
С. Маррей
8'
Б. Спиттал
40'
П. МакГинн
82'
Б. Спиттал
90'
Д. Здравковски
90+4'
Г. Пэтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Мазервелл
90'
+4
ГОЛ! 1:5!
Г. Пэтон
Пас отдал
Б. Спиттал
Желтая карточка
Д. Болдуин
90'
+2
90'
ГОЛ! 1:4!
Д. Здравковски
Пас отдал
Т. Бэйр
85'
Замена
B. Mugabi
️️️️
С. О'Доннелл
82'
ГОЛ! 1:3!
Б. Спиттал
Пас отдал
Т. Бэйр
Замена
J. Henderson
️️️️
Я. Дханда
76'
71'
Желтая карточка
Д. Здравковски
67'
Замена
Г. Пэтон
️️️️
С. Николсон
67'
Замена
Д. Здравковски
️️️️
Э. Халидэй
Замена
B. Khela
️️️️
Э. Кинг
61'
Желтая карточка
Л. Айина
47'
Замена
Л. Айина
️️️️
R. Leak
46'
Замена
Д. Симс
️️️️
Д. Рид
46'
Замена
Д. Уайт
️️️️
И. Брофи
46'
Желтая карточка
Д. Рид
45'
+2
40'
ГОЛ! 1:2!
П. МакГинн
ГОЛ! 1:1!
С. Маррей
Пас отдал
Э. Кинг
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
Б. Спиттал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
20
Джек Болдуин
(К)
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
24
Мичи Эфете
ПАЗ
34
Эли Кинг
ЦП
31
Ян Дханда
АП
15
Симон Маррей
ЦФ
26
R. Leak
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
17
Дэн Кейси
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Росс Каунти
1
Джордж Уикенс
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
10
Джордан Уайт
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
66
Калум Батчер
ОП
6
Давор Здравковски
ОП
12
Гарри Пэтон
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Лэйдлоу
43
Рид
35
Найтингэйл
20
Болдуин
8
Рэндалл
24
Эфете
34
Кинг
31
Дханда
27
Брофи
26
15
Маррей
3-2-2-1-2
31
Келли
16
МакГинн
11
Халидэй
17
2
О'Доннелл
17
Кейси
16
Спиттал
38
Миллер
19
Николсон
5
9
Бэйр
26
2
Айина
2
Айина
26
34
Кинг
8
8
34
Кинг
43
Рид
11
Симс
11
Симс
43
Рид
27
Брофи
10
Уайт
10
Уайт
27
Брофи
31
Дханда
17
17
31
Дханда
2
О'Доннелл
15
15
2
О'Доннелл
11
Халидэй
6
Здравковски
6
Здравковски
11
Халидэй
19
Николсон
12
Пэтон
12
Пэтон
19
Николсон
Остались в запасе
Росс Каунти
Мазервелл
1
Джордж Уикенс
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
Главный тренер
Малки Маккей
1
Aston Oxborough
ВР
21
Адам Дивайн
ПЗ
66
Калум Батчер
ОП
29
Mark Ferrie
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
1
Джордж Уикенс
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
21
Адам Дивайн
ПЗ
66
Калум Батчер
ОП
29
Mark Ferrie
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Росс Каунти - Мазервелл
3
1
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
14
4
Офсайды
1
1
Количество передач
411
349
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Фалкирк
- : -
02.12.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
3 : 0
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
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