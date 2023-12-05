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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Мазервелл
Росс Каунти - Мазервелл: обзор матча 05 декабря 2023
Росс Каунти
05.12.2023, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Мазервелл
2'
С. Маррей
18'
Я. Дханда
56'
Б. Паррингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Мазервелл
Вторая желтая
У. Найтингэйл
90'
+2
Желтая карточка
У. Найтингэйл
88'
Замена
А. Самуэль
️️️️
С. Маррей
87'
Замена
K. Turner
️️️️
Д. Уайт
76'
Замена
Д. Симс
️️️️
Я. Дханда
76'
Замена
В. Лотури
️️️️
К. Рэндалл
71'
71'
Замена
О. Шоу
️️️️
К. Батчер
59'
Замена
Д. Обика
️️️️
Т. Бэйр
ГОЛ! 3:0!
Б. Паррингтон
56'
46'
Замена
Д. Здравковски
️️️️
S. Blaney
46'
Замена
К. Батчер
️️️️
К. Уилкинсон
Желтая карточка
Д. Уайт
43'
20'
Желтая карточка
Б. Спиттал
ГОЛ! 2:0!
Я. Дханда
Пас отдал
Д. Болдуин
18'
ГОЛ! 1:0!
С. Маррей
Пас отдал
Д. Браун
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
20
Джек Болдуин
(К)
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
48
Скотт Эллардайс
ЦП
31
Ян Дханда
АП
10
Джордан Уайт
ЦФ
26
R. Leak
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Мазервелл
31
Лиам Келли
(К)
ВР
17
Дэн Кейси
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
6
Kyle Turner
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
16
Dylan Wells
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Лэйдлоу
35
Найтингэйл
20
Болдуин
23
Браун
14
Паррингтон
8
Рэндалл
48
Эллардайс
31
Дханда
15
Маррей
26
10
Уайт
3-3-4
31
Келли
2
О'Доннелл
15
17
Кейси
8
Слаттери
16
Спиттал
15
Спенсер
14
Бирет
10
Уилкинсон
5
9
Бэйр
10
Уайт
6
6
10
Уайт
8
Рэндалл
22
Лотури
22
Лотури
8
Рэндалл
31
Дханда
11
Симс
11
Симс
31
Дханда
15
Маррей
9
Самуэль
9
Самуэль
15
Маррей
5
6
Здравковски
6
Здравковски
5
Батчер
18
Шоу
18
Шоу
Батчер
10
Уилкинсон
66
Батчер
66
Батчер
10
Уилкинсон
9
Бэйр
9
Обика
9
Обика
9
Бэйр
Остались в запасе
Росс Каунти
Мазервелл
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
43
Джош Рид
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
16
Dylan Wells
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
43
Джош Рид
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
16
Dylan Wells
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Росс Каунти - Мазервелл
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
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