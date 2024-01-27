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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Мазервелл
Сент-Джонстон - Мазервелл: обзор матча 27 января 2024
Сент-Джонстон
27.01.2024, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Мазервелл
3'
Р. МакГован
29'
Т. Бэйр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Мазервелл
Желтая карточка
Д. Филлипс
90'
+2
Замена
С. Спранглер
️️️️
Г. Кэри
83'
81'
Замена
С. Николсон
️️️️
Д. Здравковски
Желтая карточка
К. Смит
76'
Замена
Н. Кларк
️️️️
B. Mbunga-Kimpioka
61'
45'
+5
Желтая карточка
Э. Халидэй
45'
Желтая карточка
Д. Здравковски
Замена
Д. Джайесими
️️️️
Л. Гордон
35'
29'
ГОЛ! 1:1!
Т. Бэйр
Пас отдал
Б. Спиттал
4'
Желтая карточка
Л. Келли
ГОЛ! 1:0!
Р. МакГован
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
19
Люк Робинсон
ЛЗ
4
Лайам Гордон
(К)
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
33
Димитар Митов
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
(К)
ПЗ
66
Калум Батчер
ОП
6
Давор Здравковски
ОП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Джонстон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
21
Коннор Смит
АП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
25
Dave Richards
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
42
Max Ross
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
16
Dylan Wells
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
17
Каллан Эллиот
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
3-2-4-2
4
Гордон
4
Консидайн
33
Келтьенс
19
Робинсон
5
МакГован
10
Кэри
18
8
Смит
8
Филлипс
75
33
Митов
3-4-2-1
31
Келли
11
Халидэй
16
МакГинн
15
2
О'Доннелл
66
Батчер
6
Здравковски
17
16
Спиттал
12
Пэтон
9
Бэйр
10
Кэри
6
Спранглер
6
Спранглер
10
Кэри
4
Гордон
7
Джайесими
7
Джайесими
4
Гордон
75
10
Кларк
10
Кларк
75
6
Здравковски
19
Николсон
19
Николсон
6
Здравковски
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Мазервелл
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
46
Filip Franczak
ЦП
21
Коннор Смит
АП
25
Dave Richards
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
1
Aston Oxborough
ВР
42
Max Ross
ЦЗ
16
Dylan Wells
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
17
Каллан Эллиот
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
46
Filip Franczak
ЦП
21
Коннор Смит
АП
25
Dave Richards
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
42
Max Ross
ЦЗ
16
Dylan Wells
ЦП
29
Mark Ferrie
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
17
Каллан Эллиот
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Сент-Джонстон - Мазервелл
2
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
0
6
Нарушения
13
16
Офсайды
0
2
Количество передач
347
458
Сейвы
1
3
Точность передач %
69
71
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
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