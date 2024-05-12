Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хадим Рассул - статистика

Завершил карьеру
31 декабря 1995 (30)
#5 | Защитник
Сенегал
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пендикспор
14
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 1
21.04.2024
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Пендикспор
2 : 3
14.04.2024
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Самсунспор
0 : 0
04.04.2024
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Пендикспор
1 : 0
15.03.2024
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Фенербахче
4 : 1
10.03.2024
Пендикспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Пендикспор
0 : 2
03.03.2024
Коньяспор
1' - 90'
55'
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
2 : 0
10.02.2024
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Пендикспор
2 : 1
04.02.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
66'
Турция. Суперлига, 23 тур
Аланьяспор
1 : 1
27.01.2024
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Пендикспор
3 : 2
23.01.2024
Касымпаша
1' - 90'
6'
Турция. Суперлига, 21 тур
Пендикспор
4 : 0
20.01.2024
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
13.01.2024
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Пендикспор
0 : 1
09.01.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
10.12.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 1
27.11.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Пендикспор
1 : 0
12.11.2023
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбулспор
2 : 4
04.11.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Пендикспор
0 : 5
29.10.2023
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
1 : 2
21.10.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Адана Демирспор
3 : 0
16.09.2023
Пендикспор
1' - 69'
45'
Турция. Суперлига, 4 тур
Пендикспор
1 : 1
02.09.2023
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
1 : 1
26.08.2023
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
1 : 1
20.08.2023
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Пендикспор
1 : 5
12.08.2023
Хатайспор
1' - 46'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
Акинфеев готов подвинуться в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
Вчера, 21:55
1
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
Вчера, 21:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+