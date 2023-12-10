Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Пендикспор
Кайсериспор - Пендикспор: обзор матча 10 декабря 2023
Кайсериспор
10.12.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Пендикспор
61'
М. Тиам
90+1'
С. Баокен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Пендикспор
Замена
Я. Ака
️️️️
А. Боа Морте
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
С. Баокен
Пас отдал
Х. Али Калдырым
90'
+1
84'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
Х. Акбунар
Замена
С. Баокен
️️️️
О. Кеман
84'
83'
Желтая карточка
Велинтон
Замена
К. Манэ
️️️️
Р. Дживелек
72'
Замена
К. Йилмаз
️️️️
М. Кардозу
72'
70'
Замена
О. Ромеро
️️️️
G. Kaya
70'
Замена
Л. Каппел
️️️️
Э. Ярдимчи
69'
Замена
А. Хассан
️️️️
Тюрам
ГОЛ! 1:0!
М. Тиам
Пас отдал
А. Боа Морте
61'
Замена
Ж. Жанвье
️️️️
Г. Саздаги
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
6
Али Карими
ЦП
9
Маме Тиам
(К)
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
(К)
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
34
Тюрам
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
2-1-3-3-1
25
Баязит
5
Хосейни
33
Али Калдырым
3
Аттама
8
Кеман
6
Карими
9
Тиам
25
Саздаги
28
Дживелек
10
Боа Морте
20
Кардозу
4-3-1-2
1
Канполат
23
Велинтон
6
Секейра
22
20
18
Мидтсьё
58
11
Лусамба
7
Акбунар
17
Ярдимчи
34
Тюрам
25
Саздаги
17
Жанвье
17
Жанвье
25
Саздаги
10
Боа Морте
79
Ака
79
Ака
10
Боа Морте
20
Кардозу
8
Йилмаз
8
Йилмаз
20
Кардозу
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
8
Кеман
13
Баокен
13
Баокен
8
Кеман
58
10
Ромеро
10
Ромеро
58
17
Ярдимчи
7
Каппел
7
Каппел
17
Ярдимчи
7
Акбунар
8
Чекичи
8
Чекичи
7
Акбунар
34
Тюрам
19
Хассан
19
Хассан
34
Тюрам
Остались в запасе
Кайсериспор
Пендикспор
23
Онурджан Пири
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
35
Burak Öğür
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
Главный тренер
Осман Озкойлу
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Осман Озкойлу
Статистика матча Кайсериспор - Пендикспор
1
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
5
7
Офсайды
2
0
Количество передач
262
157
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.06
1.14
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Информация о матче
Главный судья:
Turgut Doman, Turkey
Стадион:
Кадир Хас
Новости команд
Все
Кайсериспор
Пендикспор
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
«Зенит» интересуется турецким форвардом
2024.02.10 18:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+