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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Пендикспор
Аланьяспор - Пендикспор: обзор матча 27 января 2024
Аланьяспор
27.01.2024, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Пендикспор
82'
Л. Фер
78'
М. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Пендикспор
Желтая карточка
Ж. Новейш
90'
+7
90'
+3
Замена
М. Акча
️️️️
У. Найир
90'
+3
Замена
Л. Каппел
️️️️
Х. Акбунар
Замена
Ф. Байир
️️️️
Э. Караджа
89'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Н. Лима
89'
Замена
С. Кордова
️️️️
Ж. Новейш
89'
82'
Желтая карточка
И. Акдаг
ГОЛ! 1:1!
Л. Фер
Пас отдал
Э. Караджа
82'
78'
ГОЛ! 0:1!
М. Тиам
Пас отдал
У. Найир
72'
Замена
A. Diaby
️️️️
Э. Ярдимчи
Замена
Л. Аугушту
️️️️
Ю. Эздемир
72'
58'
Замена
С. Асан
️️️️
E. ÃzgenÃ§
Желтая карточка
Ф. Алити
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
25
Ричард
ОП
8
Лерой Фер
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
7
Эфеджан Караджа
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
22
Erdem ÃzgenÃ§
(К)
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
58
Gökcan Kaya
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Аланьяспор
23
Фуркан Байир
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
45
Лойде Аугушту
ПАЗ
77
Пионе Систо
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
25
Efe Sayhan
ЦП
22
Erdem Çalık
ЦП
70
Melih Guney
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
5
Алити
29
Балковец
3
Лима
25
Ричард
8
Фер
88
Эздемир
7
Новейш
70
Айдын
7
Караджа
4-3-1-2
1
Канполат
33
Озтюрк
5
Рассул
6
Секейра
22
58
12
Акдаг
9
Тиам
7
Акбунар
14
Найир
17
Ярдимчи
7
Караджа
23
Байир
23
Байир
7
Караджа
88
Эздемир
45
Аугушту
45
Аугушту
88
Эздемир
3
Лима
17
Жанвье
17
Жанвье
3
Лима
7
Новейш
16
Кордова
16
Кордова
7
Новейш
14
Найир
13
Акча
13
Акча
14
Найир
22
61
Асан
61
Асан
22
17
Ярдимчи
21
21
17
Ярдимчи
7
Акбунар
7
Каппел
7
Каппел
7
Акбунар
Остались в запасе
Аланьяспор
Пендикспор
20
Фатих Аксой
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
25
Efe Sayhan
ЦП
22
Erdem Çalık
ЦП
70
Melih Guney
ЦП
Главный тренер
Осман Озкойлу
Остались в запасе
20
Фатих Аксой
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
25
Efe Sayhan
ЦП
22
Erdem Çalık
ЦП
70
Melih Guney
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Осман Озкойлу
Статистика матча Аланьяспор - Пендикспор
2
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
15
Офсайды
2
3
Количество передач
437
359
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.6
0.74
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Информация о матче
Главный судья:
Volkan Bayarslan, Turkey
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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