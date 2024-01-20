Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Пендикспор - Бешикташ
Пендикспор - Бешикташ: обзор матча 20 января 2024
Пендикспор
20.01.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Бешикташ
4'
У. Найир
70'
Х. Акбунар
74'
М. Тиам
82'
Н. Секейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пендикспор - Бешикташ
Замена
A. Diaby
️️️️
Х. Акбунар
90'
+5
Замена
Л. Каппел
️️️️
М. Тиам
90'
+5
Замена
Тюрам
️️️️
У. Найир
86'
Замена
М. Акча
️️️️
А. Озтюрк
86'
86'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Т. Бингель
ГОЛ! 4:0!
Н. Секейра
Пас отдал
Х. Акбунар
82'
ГОЛ! 3:0!
М. Тиам
Пас отдал
Х. Акбунар
74'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
Э. Ярдимчи
73'
ГОЛ! 2:0!
Х. Акбунар
Пас отдал
Э. Ярдимчи
70'
66'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Д. Тосун
66'
Замена
А. Ребич
️️️️
С. Кылыксой
56'
Желтая карточка
О. Булут
46'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Э. Тикназ
23'
Желтая карточка
Э. Тикназ
Желтая карточка
У. Найир
21'
ГОЛ! 1:0!
У. Найир
Пас отдал
М. Тиам
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
22
Erdem ÃzgenÃ§
(К)
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
17
Умут Мерас
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Милот Рашица
ПВ
23
Дженк Тосун
(К)
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
70
Melih Guney
ЦП
22
Erdem Çalık
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
7
Леандро Каппел
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
27
Арда Кылыч
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
4-3-1-2
1
Канполат
22
5
Рассул
6
Секейра
33
Озтюрк
12
Акдаг
18
Мидтсьё
9
Тиам
7
Акбунар
14
Найир
17
Ярдимчи
3-3-2-2
34
Гюнок
75
Бингель
5
Санук
17
Мерас
6
Булут
34
Тикназ
83
Фернандеш
7
Рашица
19
Зайнутдинов
90
Кылыксой
23
Тосун
33
Озтюрк
13
Акча
13
Акча
33
Озтюрк
7
Акбунар
21
21
7
Акбунар
17
Ярдимчи
8
Чекичи
8
Чекичи
17
Ярдимчи
9
Тиам
7
Каппел
7
Каппел
9
Тиам
14
Найир
34
Тюрам
34
Тюрам
14
Найир
75
Бингель
20
Уйсал
20
Уйсал
75
Бингель
34
Тикназ
18
Геззаль
18
Геззаль
34
Тикназ
90
Кылыксой
9
Ребич
9
Ребич
90
Кылыксой
23
Тосун
11
Мюлека
11
Мюлека
23
Тосун
Остались в запасе
Пендикспор
Бешикташ
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
70
Melih Guney
ЦП
22
Erdem Çalık
ЦП
Главный тренер
Осман Озкойлу
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
27
Арда Кылыч
ЛВ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
70
Melih Guney
ЦП
22
Erdem Çalık
ЦП
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
27
Арда Кылыч
ЛВ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Пендикспор - Бешикташ
1
2
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
10
11
Офсайды
4
3
Количество передач
291
530
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.18
1.5
Матчи команд
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Главный судья:
Tugay Kaan Numanoglu, Turkey
Стадион:
Пендик Стади
Новости команд
Все
Пендикспор
Бешикташ
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Зенит» интересуется турецким форвардом
2024.02.10 18:34
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+