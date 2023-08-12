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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Пендикспор - Хатайспор
Пендикспор - Хатайспор: обзор матча 12 августа 2023
Пендикспор
12.08.2023, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 5
Завершен
Хатайспор
90+3'
Тюрам
3'
К. Страндберг
23'
Г. Саглам
46'
Б. Йылдырым
57'
Ф. Деле-Баширу
85'
Ф. Деле-Баширу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пендикспор - Хатайспор
ГОЛ! 1:5!
Тюрам
90'
+3
89'
Замена
М. Чагыран
️️️️
Г. Абурджания
88'
Замена
O. Ari
️️️️
Б. Йылдырым
85'
ГОЛ! 0:5!
Ф. Деле-Баширу
Пас отдал
Г. Абурджания
73'
Замена
Э. Беяз
️️️️
Ж. Фернандеш
73'
Замена
А. Ходжич
️️️️
Г. Саглам
Замена
Э. Ярдимчи
️️️️
А. Аосман
72'
66'
Замена
К. Алиджи
️️️️
К. Ахмет Черекчи
Замена
Э. Эзе
️️️️
G. Bitin
63'
57'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Деле-Баширу
Пас отдал
Г. Саглам
46'
ГОЛ! 0:3!
Б. Йылдырым
Пас отдал
Г. Саглам
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
Х. Акбунар
46'
Замена
О. Ромеро
️️️️
Г. Цавеллас
46'
Замена
A. Diaby
️️️️
Х. Рассул
46'
23'
ГОЛ! 0:2!
Г. Саглам
19'
Желтая карточка
Г. Саглам
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Страндберг
Пас отдал
Г. Саглам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
4
Josip Vukovic
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
15
Аиас Аосман
АП
7
Халил Акбунар
ПВ
34
Тюрам
ЦФ
9
Gorkem Bitin
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
10
Карлос Страндберг
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
76
Murat Aksit
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
5
Hasan Kılıç
ЦП
8
Enes Keskin
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
90
Эмека Эзе
ЦФ
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
26
Onur Ari
ЦФ
4-2-2-2
35
23
Велинтон
33
Цавеллас
6
Секейра
5
Рассул
4
58
15
Аосман
7
Акбунар
9
34
Тюрам
3-4-1-2
1
Кардешлер
86
Бекароглу
3
Килама
57
Аксой
8
Абурджания
16
Деле-Баширу
10
Страндберг
22
Черекчи
61
Саглам
11
Фернандеш
91
Йылдырым
7
Акбунар
33
Ташдемир
33
Ташдемир
7
Акбунар
33
Цавеллас
10
Ромеро
10
Ромеро
33
Цавеллас
5
Рассул
21
21
5
Рассул
15
Аосман
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
15
Аосман
9
90
Эзе
90
Эзе
9
22
Черекчи
22
Алиджи
22
Алиджи
22
Черекчи
8
Абурджания
6
Чагыран
6
Чагыран
8
Абурджания
61
Саглам
18
Ходжич
18
Ходжич
61
Саглам
11
Фернандеш
17
Беяз
17
Беяз
11
Фернандеш
91
Йылдырым
26
26
91
Йылдырым
Остались в запасе
Пендикспор
Хатайспор
1
Эрдем Канполат
ВР
76
Murat Aksit
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
5
Hasan Kılıç
ЦП
8
Enes Keskin
ЦП
Главный тренер
Осман Озкойлу
12
Висар Бекай
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
76
Murat Aksit
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
5
Hasan Kılıç
ЦП
8
Enes Keskin
ЦП
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
Главный тренер
Осман Озкойлу
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Пендикспор - Хатайспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
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