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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Пендикспор - Фенербахче
Пендикспор - Фенербахче: обзор матча 29 октября 2023
Пендикспор
29.10.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 10 тур
0 : 5
Завершен
Фенербахче
30'
Э. Канполат (АГ)
42'
И. Кахведжи
65'
Э. Джеко
77'
Э. Джеко
87'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пендикспор - Фенербахче
87'
ГОЛ! 0:5!
Э. Джеко
Пас отдал
Ф. Кадиоглу
84'
Замена
М. Креспо
️️️️
С. Акайдын
Замена
С. Асан
️️️️
E. ÃzgenÃ§
84'
78'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
78'
Замена
Р. Кент
️️️️
И. Кахведжи
77'
ГОЛ! 0:4!
Э. Джеко
Пас отдал
Ф. Кадиоглу
Замена
Л. Каппел
️️️️
И. Акдаг
74'
Замена
А. Лусамба
️️️️
G. Kaya
74'
73'
Желтая карточка
И. Юкшек
65'
ГОЛ! 0:3!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Шиманьски
Замена
A. Diaby
️️️️
Х. Акбунар
46'
Замена
G. Bitin
️️️️
Э. Чекичи
46'
46'
Замена
Д. Остерволде
️️️️
Р. Бекао
42'
ГОЛ! 0:2!
И. Кахведжи
Пас отдал
С. Шиманьски
30'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Канполат
Желтая карточка
И. Акдаг
24'
23'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
9'
Замена
М. Зайц
️️️️
Фред
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
22
Erdem ÃzgenÃ§
(К)
ЦЗ
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
4
Josip Vukovic
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Пендикспор
76
Murat Aksit
ВР
35
Burak Öğür
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
9
Gorkem Bitin
ЦФ
7
Леандро Каппел
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-3-1-2
1
Канполат
22
23
Велинтон
6
Секейра
20
12
Акдаг
4
58
7
Акбунар
8
Чекичи
17
Ярдимчи
3-4-2-1
25
Ливакович
26
Осайи-Самуэль
4
Акайдын
50
Бекао
5
Юкшек
7
Фред
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Джеко
22
61
Асан
61
Асан
22
58
11
Лусамба
11
Лусамба
58
7
Акбунар
21
21
7
Акбунар
8
Чекичи
9
9
8
Чекичи
12
Акдаг
7
Каппел
7
Каппел
12
Акдаг
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
50
Бекао
24
Остерволде
24
Остерволде
50
Бекао
4
Акайдын
19
Креспо
19
Креспо
4
Акайдын
7
Фред
8
Зайц
8
Зайц
7
Фред
17
Кахведжи
77
Кент
77
Кент
17
Кахведжи
Остались в запасе
Пендикспор
Фенербахче
76
Murat Aksit
ВР
35
Burak Öğür
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
Главный тренер
Осман Озкойлу
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
14
Умут Найир
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
76
Murat Aksit
ВР
35
Burak Öğür
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
14
Умут Найир
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Пендикспор - Фенербахче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Abdulkadir Bitigen, Turkey
Стадион:
Пендик Стади
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