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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Пендикспор
Истанбул Башакшехир - Пендикспор: обзор матча 27 ноября 2023
Истанбул Башакшехир
27.11.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Пендикспор
12'
М. Абид
49'
Ж. Фигейредо
59'
Л. Лима
63'
К. Пентек
36'
Э. Ярдимчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Пендикспор
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Л. Дюбуа
87'
81'
Замена
G. Kaya
️️️️
Э. Ярдимчи
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Д. Тюрук
81'
Замена
О. Эргюн
️️️️
М. Абид
81'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Э. Ильхан
73'
67'
Замена
J. Vukovic
️️️️
Э. Чекичи
67'
Замена
Тюрам
️️️️
A. Diaby
67'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
И. Акдаг
ГОЛ! 4:1!
К. Пентек
Пас отдал
М. Абид
63'
62'
Желтая карточка
B. Sulungoz
ГОЛ! 3:1!
Л. Лима
Пас отдал
Э. Ильхан
59'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Фигейредо
49'
46'
Желтая карточка
Велинтон
Замена
Л. Лима
️️️️
К. Сертел
46'
Желтая карточка
Ж. Опоку
42'
36'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ярдимчи
ГОЛ! 1:0!
М. Абид
Пас отдал
Л. Дюбуа
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
(К)
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
(К)
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
4
Josip Vukovic
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
34
Тюрам
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4-4-2
1
Бабакан
3
Опоку
3
Дуарте
88
Сертел
15
Дюбуа
17
Абид
19
Озкан
6
Ильхан
9
Тюрук
9
Пентек
25
Фигейредо
4-3-1-2
1
Канполат
20
6
Секейра
22
23
Велинтон
11
Лусамба
12
Акдаг
21
7
Акбунар
17
Ярдимчи
8
Чекичи
15
Дюбуа
42
Саинер
42
Саинер
15
Дюбуа
88
Сертел
6
Лима
6
Лима
88
Сертел
17
Абид
4
Эргюн
4
Эргюн
17
Абид
6
Ильхан
10
Пелкас
10
Пелкас
6
Ильхан
9
Тюрук
7
Гюрлер
7
Гюрлер
9
Тюрук
12
Акдаг
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
12
Акдаг
17
Ярдимчи
58
58
17
Ярдимчи
8
Чекичи
4
4
8
Чекичи
21
34
Тюрам
34
Тюрам
21
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Пендикспор
98
Дениз Дилмен
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
35
Burak Öğür
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
19
Филипп Кени
ЦФ
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Осман Озкойлу
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Пендикспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Информация о матче
Главный судья:
Джихан Айдын
(Бурса)
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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