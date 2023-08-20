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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Пендикспор
Бешикташ - Пендикспор: обзор матча 20 августа 2023
Бешикташ
20.08.2023, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Пендикспор
12'
О. Колли
90+4'
О. Ромеро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Пендикспор
Желтая карточка
А. Ребич
90'
+12
Желтая карточка
О. Булут
90'
+9
90'
+9
Желтая карточка
J. Vukovic
Желтая карточка
М. Гюнок
90'
+8
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Ромеро
90'
+1
Желтая карточка
B. Öğür
90'
+1
Желтая карточка
E. ÃzgenÃ§
Замена
Э. Тикназ
️️️️
С. Учан
89'
Замена
Ж. Онана
️️️️
В. Абубакар
89'
84'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
Х. Акбунар
Желтая карточка
М. Рашица
81'
76'
Замена
G. Bitin
️️️️
G. Kaya
Замена
А. Ребич
️️️️
А. Хаджиахметович
71'
62'
Замена
Тюрам
️️️️
Э. Эзе
61'
Замена
H. Kılıç
️️️️
И. Акдаг
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Мюлека
60'
Замена
М. Рашица
️️️️
В. Розье
60'
46'
Замена
О. Ромеро
️️️️
A. Diaby
ГОЛ! 1:0!
О. Колли
Пас отдал
А. Хаджиахметович
12'
11'
Желтая карточка
С. Асан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
58
Gökcan Kaya
ЦП
4
Josip Vukovic
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
90
Эмека Эзе
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
5
Hasan Kılıç
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
9
Gorkem Bitin
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
4-4-2
34
Гюнок
26
Масуаку
12
Амарти
25
Колли
19
Розье
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
48
Учан
6
Булут
11
Мюлека
9
Абубакар
3-1-4-1-1
1
Канполат
23
Велинтон
6
Секейра
5
Рассул
61
Асан
4
12
Акдаг
21
58
7
Акбунар
90
Эзе
8
Хаджиахметович
9
Ребич
9
Ребич
8
Хаджиахметович
9
Абубакар
14
Онана
14
Онана
9
Абубакар
48
Учан
34
Тикназ
34
Тикназ
48
Учан
11
Мюлека
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
11
Мюлека
19
Розье
7
Рашица
7
Рашица
19
Розье
12
Акдаг
5
5
12
Акдаг
21
10
Ромеро
10
Ромеро
21
7
Акбунар
8
Чекичи
8
Чекичи
7
Акбунар
90
Эзе
34
Тюрам
34
Тюрам
90
Эзе
58
9
9
58
Остались в запасе
Бешикташ
Пендикспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Осман Озкойлу
Статистика матча Бешикташ - Пендикспор
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
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