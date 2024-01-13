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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Пендикспор
Хатайспор - Пендикспор: обзор матча 13 января 2024
Хатайспор
13.01.2024, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Пендикспор
47'
Р. Ривас
90+4'
Л. Каппел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Пендикспор
90'
+7
Замена
Э. Чекичи
️️️️
Х. Акбунар
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Л. Каппел
Желтая карточка
Н. Максимович
88'
Желтая карточка
Э. Кардешлер
86'
85'
Замена
Л. Каппел
️️️️
С. Асан
85'
Замена
E. ÃzgenÃ§
️️️️
И. Акдаг
Замена
Р. Абид
️️️️
Г. Саглам
82'
Желтая карточка
Ф. Деле-Баширу
80'
Замена
К. Алиджи
️️️️
К. Ахмет Черекчи
76'
Замена
Б. Бекароглу
️️️️
Г. Килама
76'
72'
Желтая карточка
А. Озтюрк
Замена
Ф. Деле-Баширу
️️️️
Э. Беяз
64'
Замена
Д. Ламкель Зе
️️️️
Р. Дадашов
63'
61'
Замена
О. Ромеро
️️️️
A. Diaby
61'
Замена
Тюрам
️️️️
Э. Ташдемир
ГОЛ! 1:0!
Р. Ривас
Пас отдал
Г. Килама
47'
Желтая карточка
Ф. Гулам
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
22
Камил Ахмет Черекчи
(К)
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
17
Эмер Беяз
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
7
Халил Акбунар
(К)
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
70
Melih Guney
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
3-3-3-1
1
Кардешлер
13
Гулам
52
Максимович
3
Килама
22
Черекчи
18
Ходжич
8
Абурджания
99
Ривас
17
Беяз
61
Саглам
9
Дадашов
3-1-4-1-1
1
Канполат
20
33
Озтюрк
33
Ташдемир
61
Асан
12
Акдаг
21
58
18
Мидтсьё
7
Акбунар
17
Ярдимчи
3
Килама
86
Бекароглу
86
Бекароглу
3
Килама
22
Черекчи
22
Алиджи
22
Алиджи
22
Черекчи
17
Беяз
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
17
Беяз
61
Саглам
14
Абид
14
Абид
61
Саглам
9
Дадашов
60
Ламкель Зе
60
Ламкель Зе
9
Дадашов
12
Акдаг
22
22
12
Акдаг
21
10
Ромеро
10
Ромеро
21
61
Асан
7
Каппел
7
Каппел
61
Асан
7
Акбунар
8
Чекичи
8
Чекичи
7
Акбунар
33
Ташдемир
34
Тюрам
34
Тюрам
33
Ташдемир
Остались в запасе
Хатайспор
Пендикспор
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
10
Карлос Страндберг
ПВ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
35
Burak Öğür
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
70
Melih Guney
ЦП
Главный тренер
Осман Озкойлу
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
10
Карлос Страндберг
ПВ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
70
Melih Guney
ЦП
Главный тренер
Волкан Демирель
Главный тренер
Осман Озкойлу
Статистика матча Хатайспор - Пендикспор
4
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
8
10
Офсайды
4
0
Количество передач
413
429
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.99
2.04
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Информация о матче
Главный судья:
Muhammetali Metoglu, Turkey
Стадион:
Мерсин Стадиуму
Новости команд
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10
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2025.05.26 18:50
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