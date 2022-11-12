Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юрий Остроух - статистика

Завершил карьеру
21 января 1988 (38), Лида
#25 | Защитник
173 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слуцк
19
1
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Динамо-Брест
0 : 0
12.11.2022
Слуцк
1' - 84'
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
0 : 1
06.11.2022
Шахтер
1' - 90'
40'
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Витебск
0 : 1
23.10.2022
Слуцк
1' - 90'
34'
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Гомель
1 : 0
15.10.2022
Слуцк
1' - 90'
44'
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Слуцк
0 : 0
08.10.2022
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Слуцк
0 : 0
17.09.2022
Белшина
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
09.09.2022
Слуцк
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Слуцк
1 : 2
20.08.2022
СКА-1938
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Неман
1 : 0
12.08.2022
Слуцк
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Шахтер
2 : 1
29.07.2022
Слуцк
53' - 90'
77'
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
04.07.2022
Слуцк
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
4 : 0
29.06.2022
Слуцк
1' - 90'
90'
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Слуцк
0 : 2
25.06.2022
Витебск
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Динамо Мн
1 : 1
18.06.2022
Слуцк
1' - 74'
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Слуцк
2 : 2
27.05.2022
Гомель
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Белшина
0 : 2
07.05.2022
Слуцк
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Слуцк
1 : 0
30.04.2022
Славия-Мозырь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Слуцк
2 : 4
15.04.2022
Минск
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Слуцк
0 : 0
02.04.2022
Неман
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Ислочь
1 : 2
19.03.2022
Слуцк
1' - 90'
11'
68'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
21:55
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
21:35
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
8
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
4
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
3
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+