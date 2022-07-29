Юрий Остроух - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Остроух
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лида
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 января 1988 (35 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Остроух
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лида
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 января 1988 (35 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слуцк
|19
|1
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -84'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.11.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|40'
|23.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Слуцк (Слуцк)
|34'
|15.10.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|44'
|08.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|17.09.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|09.09.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|20.08.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|29.07.2022
|53' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|77'
|04.07.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:0
|Слуцк (Слуцк)
|29.06.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Слуцк (Слуцк)
|90'
|25.06.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|18.06.2022
|1' -74'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|27.05.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|15.05.2022
|46' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Днепр (Могилев)
|07.05.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Слуцк (Слуцк)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|15.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)
|02.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)
|19.03.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)
|11' 68'