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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Слуцк
Белшина - Слуцк: обзор матча 07 мая 2022
Белшина
07.05.2022, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Слуцк
18'
P. Grechishko
25'
М. Санец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Слуцк
88'
Замена
Д. Образов
️️️️
В. Яцкевич
83'
Замена
В. Яцкевич
️️️️
Д. Гирс
Замена
Д. Гомза
️️️️
И. Кухарчик
74'
73'
Замена
С. Русак
️️️️
Н. Былинкин
69'
Замена
Р. Пилецкий
️️️️
А. Рум
64'
Замена
С. Глебко
️️️️
М. Санец
61'
Желтая карточка
К. Вергейчик
56'
Желтая карточка
Е. Велько
Желтая карточка
Е. Трояков
51'
25'
ГОЛ! 0:2!
М. Санец
18'
ГОЛ! 0:1!
P. Grechishko
Пас отдал
Д. Гирс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
77
Муса Иса
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
22
Иван Бакланов
ЦФ
17
Ислам Чесноков
ЦФ
8
Илья Кухарчик
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Слуцк
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
55
Дмитрий Гирс
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
23
Владислав Соланович
ЦП
19
Никита Соколовский
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
7
Aleksey Skvorchevskiy
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
Слуцк
1
Алексей Колтыгин
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
4
Peter Kings
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
3-2-1-5
3
Зинович
30
Трояков
21
Слабашевич
77
Иса
11
Васильев
11
Гуренко
17
Чесноков
1
Денисенко
15
Вашкевич
8
Кухарчик
22
Бакланов
3-1-5
5
Жевнеров
55
25
Остроух
55
Гирс
24
Санец
12
Былинкин
15
Рум
8
Выскребенцев
22
Велько
8
Кухарчик
27
Гомза
27
Гомза
8
Кухарчик
Яцкевич
20
Образов
20
Образов
Яцкевич
12
Былинкин
8
Русак
8
Русак
12
Былинкин
55
Гирс
15
Яцкевич
15
Яцкевич
55
Гирс
24
Санец
17
Глебко
17
Глебко
24
Санец
15
Рум
27
Пилецкий
27
Пилецкий
15
Рум
Остались в запасе
Белшина
Слуцк
54
Никита Паценко
ВР
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
23
Владислав Соланович
ЦП
19
Никита Соколовский
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
7
Aleksey Skvorchevskiy
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
1
Алексей Колтыгин
ВР
4
Peter Kings
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
23
Владислав Соланович
ЦП
19
Никита Соколовский
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
7
Aleksey Skvorchevskiy
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Колтыгин
ВР
4
Peter Kings
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Белшина - Слуцк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
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