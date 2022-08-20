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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - СКА-1938
Слуцк - СКА-1938: обзор матча 20 августа 2022
Слуцк
20.08.2022, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
СКА-1938
25'
K. Kotov
50'
А. Свирепа
84'
Б. Абдихоликов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - СКА-1938
84'
ГОЛ! 1:2!
Б. Абдихоликов
Желтая карточка
P. Grechishko
82'
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
Д. Гирс
71'
60'
Желтая карточка
Д. Силинский
Желтая карточка
Д. Образов
53'
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Свирепа
Пас отдал
Б. Абдихоликов
46'
Замена
А. Рылач
️️️️
П. Пашевич
ГОЛ! 1:0!
K. Kotov
Пас отдал
Д. Гирс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
26
K. Kotov
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
16
Игорь Заяц
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
СКА-1938
1
Артем Макавчик
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
7
Александр Свирепа
ОП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Слуцк
1
Алексей Колтыгин
ВР
8
Сергей Русак
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
57
Алексей Савченко
ЦЗ
4
Бека Гварадзе
ЛП
18
Максим Омельянчук
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
4-1-1-4
55
20
Образов
25
Остроух
12
Былинкин
26
55
Гирс
16
Заяц
30
Брановец
74
Сачковский
8
Концедайлов
3-4-2
1
Макавчик
45
Хусанов
55
Лаврик
14
Пашевич
14
Лукашевич
19
Силинский
7
Свирепа
24
Макушинский
10
Папарига
45
Абдихоликов
55
Гирс
23
Яроцкий
23
Яроцкий
55
Гирс
14
Пашевич
2
Рылач
2
Рылач
14
Пашевич
Остались в запасе
Слуцк
СКА-1938
1
Алексей Колтыгин
ВР
8
Сергей Русак
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
44
Станислав Клещук
ВР
57
Алексей Савченко
ЦЗ
4
Бека Гварадзе
ЛП
18
Максим Омельянчук
АП
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Остались в запасе
1
Алексей Колтыгин
ВР
8
Сергей Русак
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
57
Алексей Савченко
ЦЗ
4
Бека Гварадзе
ЛП
18
Максим Омельянчук
АП
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Статистика матча Слуцк - СКА-1938
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
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