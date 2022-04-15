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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Минск
Слуцк - Минск: обзор матча 15 апреля 2022
Слуцк
15.04.2022, пятница, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
2 : 4
Завершен
Минск
24'
С. Глебко
90+1'
М. Санец
36'
Е. Богомольский
38'
Д. Душевский
56'
А. Джигеро
59'
В. Хващинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Минск
ГОЛ! 2:4!
М. Санец
90'
+1
Желтая карточка
М. Санец
90'
75'
Желтая карточка
Е. Богомольский
Желтая карточка
Н. Былинкин
72'
69'
Замена
П. Кленье
️️️️
В. Хващинский
Замена
Е. Велько
️️️️
В. Яцкевич
61'
Замена
М. Санец
️️️️
Д. Образов
61'
Замена
Д. Гирс
️️️️
С. Глебко
61'
Замена
P. Grechishko
️️️️
Э. Жевнеров
60'
59'
ГОЛ! 1:4!
В. Хващинский
Пас отдал
А. Шрамченко
56'
ГОЛ! 1:3!
А. Джигеро
Пас отдал
Е. Богомольский
50'
Желтая карточка
Н. Халимончик
38'
ГОЛ! 1:2!
Д. Душевский
Пас отдал
Н. Халимончик
36'
ГОЛ! 1:1!
Е. Богомольский
Пас отдал
А. Шрамченко
ГОЛ! 1:0!
С. Глебко
Пас отдал
Н. Былинкин
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
Минск
2
Денис Яскович
ЦЗ
35
Бурама Фомба
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
5
Даниил Душевский
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Слуцк
1
Алексей Колтыгин
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
4
Peter Kings
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
22
Евгений Велько
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
Минск
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
9
Павел Кленье
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
7
Николай Иванов
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
3-1-5
5
Жевнеров
20
Образов
25
Остроух
15
Яцкевич
74
Сачковский
8
Концедайлов
17
Глебко
8
Выскребенцев
12
Былинкин
4-3-4
35
Фомба
72
Позняк
20
Халимончик
2
Яскович
49
Джигеро
15
Евдокимов
5
Душевский
19
Богомольский
8
Шрамченко
1
Козлов
10
Хващинский
5
Жевнеров
55
55
5
Жевнеров
17
Глебко
55
Гирс
55
Гирс
17
Глебко
15
Яцкевич
22
Велько
22
Велько
15
Яцкевич
20
Образов
24
Санец
24
Санец
20
Образов
10
Хващинский
9
Кленье
9
Кленье
10
Хващинский
Остались в запасе
Слуцк
Минск
1
Алексей Колтыгин
ВР
4
Peter Kings
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
31
Павел Пришивалко
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
7
Николай Иванов
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
1
Алексей Колтыгин
ВР
4
Peter Kings
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Остались в запасе
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
31
Павел Пришивалко
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
7
Николай Иванов
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Слуцк - Минск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
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