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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Слуцк
Гомель - Слуцк: обзор матча 15 октября 2022
Гомель
15.10.2022, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Слуцк
62'
А. Сокол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Слуцк
Замена
В. Совпель
️️️️
А. Ануфриев
89'
Желтая карточка
А. Ануфриев
88'
Замена
К. Ермакович
️️️️
П. Седько
80'
Замена
Е. Малашевич
️️️️
А. Потапенко
79'
Желтая карточка
П. Седько
77'
76'
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
К. Вергейчик
68'
Замена
А. Концедайлов
️️️️
С. Глебко
ГОЛ! 1:0!
А. Сокол
Пас отдал
П. Седько
62'
51'
Замена
Д. Гирс
️️️️
А. Рум
44'
Желтая карточка
Ю. Остроух
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Слуцк
25
Юрий Остроух
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
17
Сергей Глебко
ЦП
28
Иван Михнюк
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
10
Александр Савицкий
ЦП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
Слуцк
1
Evgeni Kondratenko
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
55
Дмитрий Гирс
ПВ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
4-2-3-1
87
Ковалев
8
Пантя
55
Аффи
3
Сокол
19
Кучинский
13
Алексиевич
8
Костров
17
Потапенко
8
Ануфриев
26
Седько
15
Макась
3-3-4
25
Остроух
12
Былинкин
55
17
Глебко
28
Михнюк
26
33
Вергейчик
30
Брановец
16
Заяц
15
Рум
17
Потапенко
7
Малашевич
7
Малашевич
17
Потапенко
8
Ануфриев
77
Совпель
77
Совпель
8
Ануфриев
26
Седько
8
Ермакович
8
Ермакович
26
Седько
33
Вергейчик
23
Яроцкий
23
Яроцкий
33
Вергейчик
15
Рум
55
Гирс
55
Гирс
15
Рум
17
Глебко
8
Концедайлов
8
Концедайлов
17
Глебко
Остались в запасе
Гомель
Слуцк
16
Денис Садовский
ВР
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
10
Александр Савицкий
ЦП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
1
Evgeni Kondratenko
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
10
Александр Савицкий
ЦП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
Остались в запасе
1
Evgeni Kondratenko
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Гомель - Слуцк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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