Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Слуцк
Торпедо-БелАЗ - Слуцк: обзор матча 04 июля 2022
Торпедо-БелАЗ
04.07.2022, понедельник, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Слуцк
10'
В. Горбачик
45+1'
В. Горбачик
84'
А. Антилевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Слуцк
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Ковалев
90'
+1
90'
Желтая карточка
Н. Былинкин
ГОЛ! 3:0!
А. Антилевский
Пас отдал
В. Устинов
84'
82'
Замена
️️️️
Е. Велько
Замена
А. Антилевский
️️️️
В. Горбачик
76'
Замена
Е. Шевченко
️️️️
К. Премудров
68'
65'
Замена
️️️️
С. Глебко
52'
Желтая карточка
Д. Образов
ГОЛ! 2:0!
В. Горбачик
Пас отдал
К. Премудров
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
В. Горбачик
Пас отдал
В. Побудей
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
20
Липе Велозо
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Слуцк
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
22
Евгений Велько
ПЗ
17
Сергей Глебко
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
30
Илья Брановец
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
1
Владимир Бушма
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
Слуцк
1
Evgeni Kondratenko
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
70
Moussango Obounet
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
87
Yevgeniy Apanasovich
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
3-1-2-3-1
91
Дударь
5
Бурко
13
Залеский
19
Устинов
6
Мякиш
6
Премудров
21
Макаров
30
Побудей
20
Велозо
17
Ковалев
33
Горбачик
3-2-1-1-4
20
Образов
12
Былинкин
25
Остроух
22
Велько
55
17
Глебко
55
Гирс
74
Сачковский
8
Концедайлов
33
Вергейчик
30
Брановец
33
Горбачик
11
Антилевский
11
Антилевский
33
Горбачик
17
Ковалев
12
Иванов
12
Иванов
17
Ковалев
6
Премудров
21
Шевченко
21
Шевченко
6
Премудров
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Слуцк
1
Владимир Бушма
ВР
11
Егор Мычелкин
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
99
Шахром Самиев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
1
Evgeni Kondratenko
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
70
Moussango Obounet
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
87
Yevgeniy Apanasovich
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Бушма
ВР
11
Егор Мычелкин
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
99
Шахром Самиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Evgeni Kondratenko
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
70
Moussango Obounet
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
87
Yevgeniy Apanasovich
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Слуцк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
Новости команд
Все
Торпедо-БелАЗ
Слуцк
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Торпедо-БелАЗ» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Торпедо-БелАЗ» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Арсенал» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025
2025.11.22 12:50
«Арсенал Дзержинск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.11.21 11:36
«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025
2025.11.02 14:50
«Динамо Минск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.11.01 11:21
«Гомель» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025
2025.10.25 16:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+