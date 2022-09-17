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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Белшина
Слуцк - Белшина: обзор матча 17 сентября 2022
Слуцк
17.09.2022, суббота, 14:30
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Белшина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Белшина
71'
Замена
️️️️
Д. Гомза
Замена
И. Михнюк
️️️️
М. Сачковский
64'
5'
Желтая карточка
Д. Зинович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
25
Юрий Остроух
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
26
K. Kotov
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
30
Илья Брановец
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
21
Артур Слабашевич
ЛЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
77
Муса Иса
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
17
Александр Александрович
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Слуцк
1
Алексей Колтыгин
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Белшина
1
Иван Санько
ВР
2
Алексей Матлах
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
22
Дмитрий Денисенко
АП
3-2-1-5
25
Остроух
12
Былинкин
20
Образов
26
70
23
Яроцкий
16
Заяц
33
Вергейчик
74
Сачковский
8
Концедайлов
30
Брановец
4-1-3-2
1
Денисенко
23
Соланович
3
Зинович
30
Трояков
21
Слабашевич
77
Иса
8
Кухарчик
17
Александрович
7
Колядко
15
Вашкевич
27
Гомза
74
Сачковский
28
Михнюк
28
Михнюк
74
Сачковский
Остались в запасе
Слуцк
Белшина
1
Алексей Колтыгин
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
1
Иван Санько
ВР
2
Алексей Матлах
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
22
Дмитрий Денисенко
АП
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
1
Алексей Колтыгин
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
2
Алексей Матлах
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
22
Дмитрий Денисенко
АП
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Слуцк - Белшина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
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