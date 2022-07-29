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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Слуцк
Шахтер - Слуцк: обзор матча 29 июля 2022
Шахтер
29.07.2022, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Слуцк
33'
И. Черняк
44'
P. Grechishko (АГ)
88'
К. Вергейчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Слуцк
88'
ГОЛ! 2:1!
К. Вергейчик
86'
Замена
А. Суша
️️️️
М. Сачковский
77'
Желтая карточка
Ю. Остроух
Замена
Е. Филипенко
️️️️
П. Забелин
77'
Замена
В. Фейжао
️️️️
Д. Подстрелов
73'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
Э. Плакка Фессу
73'
Замена
М. Скавыш
️️️️
И. Черняк
73'
59'
Замена
С. Русак
️️️️
С. Глебко
53'
Замена
Ю. Остроух
️️️️
Д. Образов
46'
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
Е. Велько
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
P. Grechishko
44'
ГОЛ! 1:0!
И. Черняк
Пас отдал
Э. Плакка Фессу
33'
29'
Желтая карточка
К. Вергейчик
Желтая карточка
Н. Корзун
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
41
Максим Плотников
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Никита Корзун
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Слуцк
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
22
Евгений Велько
ПЗ
26
K. Kotov
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
30
Илья Брановец
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
25
Роман Степанов
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
12
Денис Гружевский
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
11
Витор Фейжао
ЛВ
30
Валон Ахмеди
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Слуцк
1
Evgeni Kondratenko
ВР
25
Юрий Остроух
ЦЗ
70
Moussango Obounet
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
16
Игорь Заяц
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
3-1-2-2-2
41
Плотников
77
Юзепчук
3
Шатара
99
Шевченко
24
Диванович
18
Корзун
28
Забелин
98
Подстрелов
11
Иванович
77
Плакка Фессу
22
Черняк
4-2-1-4
22
Велько
12
Былинкин
20
Образов
55
26
17
Глебко
55
Гирс
74
Сачковский
8
Выскребенцев
33
Вергейчик
30
Брановец
28
Забелин
24
Филипенко
24
Филипенко
28
Забелин
77
Плакка Фессу
37
Давискиба
37
Давискиба
77
Плакка Фессу
98
Подстрелов
11
Фейжао
11
Фейжао
98
Подстрелов
22
Черняк
15
Скавыш
15
Скавыш
22
Черняк
22
Велько
23
Яроцкий
23
Яроцкий
22
Велько
20
Образов
25
Остроух
25
Остроух
20
Образов
17
Глебко
8
Русак
8
Русак
17
Глебко
74
Сачковский
4
Суша
4
Суша
74
Сачковский
Остались в запасе
Шахтер
Слуцк
32
Сергей Черник
ВР
25
Роман Степанов
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
12
Денис Гружевский
ЛЗ
30
Валон Ахмеди
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Evgeni Kondratenko
ВР
70
Moussango Obounet
ЦП
16
Игорь Заяц
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
25
Роман Степанов
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
12
Денис Гружевский
ЛЗ
30
Валон Ахмеди
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
1
Evgeni Kondratenko
ВР
70
Moussango Obounet
ЦП
16
Игорь Заяц
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Шахтер - Слуцк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
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