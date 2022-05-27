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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Гомель
Слуцк - Гомель: обзор матча 27 мая 2022
Слуцк
27.05.2022, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Гомель
47'
А. Макась
49'
И. Алексиевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Гомель
Вторая желтая
Э. Жевнеров
83'
81'
Желтая карточка
А. Потапенко
Замена
Р. Пилецкий
️️️️
Y. Kouassi
77'
Желтая карточка
Э. Жевнеров
76'
Замена
С. Русак
️️️️
М. Санец
63'
49'
ГОЛ! 0:2!
И. Алексиевич
Пас отдал
А. Макась
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Макась
Пас отдал
А. Потапенко
46'
Замена
В. Совпель
️️️️
А. Ануфриев
46'
Замена
Р. Адеола
️️️️
К. Ермакович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
55
Дмитрий Гирс
ЦП
7
Yao Kouassi
ЦП
24
Максим Санец
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
8
Юрий Пантя
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
17
Андрей Потапенко
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Слуцк
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
4
Peter Kings
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
Гомель
19
Константин Кучинский
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
7
Раймонд Адеола
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
2-2-5
5
Жевнеров
25
Остроух
55
Гирс
7
8
Концедайлов
22
Велько
74
Сачковский
8
Выскребенцев
12
Былинкин
3-3-4
16
Садовский
8
Пантя
3
Матвейчик
3
Сокол
8
Костров
8
Ануфриев
13
Алексиевич
15
Макась
17
Потапенко
55
Аффи
8
Ермакович
24
Санец
8
Русак
8
Русак
24
Санец
7
27
Пилецкий
27
Пилецкий
7
8
Ермакович
7
Адеола
7
Адеола
8
Ермакович
8
Ануфриев
77
Совпель
77
Совпель
8
Ануфриев
Остались в запасе
Слуцк
Гомель
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
4
Peter Kings
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
97
Nikita Tsarenko
ЦП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
4
Peter Kings
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
Остались в запасе
19
Константин Кучинский
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
97
Nikita Tsarenko
ЦП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Слуцк - Гомель
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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