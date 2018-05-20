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Брайт Ямфи
Статистика
Брайт Ямфи - статистика
Завершил карьеру
20 января 1996 (30), Аккра
#18 | Защитник
Гана
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Беневенто
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1 : 0
20.05.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 0
12.05.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
2 : 0
06.05.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
3 : 3
29.04.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
0 : 1
21.04.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
0 : 3
18.04.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
2 : 2
15.04.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Беневенто
2 : 4
07.04.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
3 : 0
04.04.2018
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
6 : 2
31.03.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
1 : 2
18.03.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
1 : 0
11.03.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
2 : 0
24.02.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
3 : 2
18.02.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
5 : 2
11.02.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0 : 2
04.02.2018
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
3 : 0
28.01.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
3 : 0
21.01.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Беневенто
3 : 2
06.01.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
1 : 0
30.12.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1 : 0
23.12.2017
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1 : 2
17.12.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
2 : 0
10.12.2017
Беневенто
Был в запасе
83'
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
2 : 2
03.12.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
1 : 0
27.11.2017
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
0 : 3
22.10.2017
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
2 : 1
20.08.2017
Беневенто
Был в запасе
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