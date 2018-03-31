Брайт Ямфи - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Брайт
|Фамилия
|Ямфи
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1996 (27 лет)
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Брайт
|Фамилия
|Ямфи
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1996 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Беневенто
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|12.05.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|06.05.2018
|1' -90'
|СПАЛ (Феррара)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|29.04.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|3:3
|Удинезе (Удине)
|21.04.2018
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:1
|Беневенто (Беневенто)
|18.04.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|0:3
|Аталанта (Бергамо)
|15.04.2018
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Беневенто (Беневенто)
|07.04.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:4
|Ювентус (Турин)
|04.04.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|3:0
|Верона (Верона)
|31.03.2018
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|6:2
|Беневенто (Беневенто)
|18.03.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|11.03.2018
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|24.02.2018
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|18.02.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|3:2
|Кротоне (Кротоне)
|11.02.2018
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|5:2
|Беневенто (Беневенто)
|04.02.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|28.01.2018
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:0
|Беневенто (Беневенто)
|21.01.2018
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Беневенто (Беневенто)
|06.01.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|3:2
|Сампдория (Генуя)
|30.12.2017
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:0
|Кьево (Верона)
|23.12.2017
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|17.12.2017
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:2
|СПАЛ (Феррара)
|10.12.2017
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|83'
|03.12.2017
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:2
|Милан (Милан)
|27.11.2017
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|22.10.2017
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|20.08.2017
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Беневенто (Беневенто)