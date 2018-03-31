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    Брайт Ямфи - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Брайт
    Фамилия Ямфи
    Команда Беневенто
    Состав Основной
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 января 1996 (27 лет)
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Беневенто 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    12.05.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:0 Дженоа (Генуя)
    06.05.2018 1' -90' СПАЛ (Феррара) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    29.04.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 3:3 Удинезе (Удине)
    21.04.2018 Был в запасе Милан (Милан) 0:1 Беневенто (Беневенто)
    18.04.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 0:3 Аталанта (Бергамо)
    15.04.2018 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Беневенто (Беневенто)
    07.04.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:4 Ювентус (Турин)
    04.04.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 3:0 Верона (Верона)
    31.03.2018 Был в запасе Лацио (Рим) 6:2 Беневенто (Беневенто)
    18.03.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:2 Кальяри (Кальяри)
    11.03.2018 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    24.02.2018 Был в запасе Интер (Милан) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    18.02.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 3:2 Кротоне (Кротоне)
    11.02.2018 Был в запасе Рома (Рим) 5:2 Беневенто (Беневенто)
    04.02.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 0:2 Наполи (Неаполь)
    28.01.2018 Был в запасе Торино (Турин) 3:0 Беневенто (Беневенто)
    21.01.2018 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:0 Беневенто (Беневенто)
    06.01.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 3:2 Сампдория (Генуя)
    30.12.2017 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:0 Кьево (Верона)
    23.12.2017 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    17.12.2017 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:2 СПАЛ (Феррара)
    10.12.2017 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    83'
    03.12.2017 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:2 Милан (Милан)
    27.11.2017 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    22.10.2017 1' -90' Беневенто (Беневенто) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    20.08.2017 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Беневенто (Беневенто)
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