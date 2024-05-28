Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Спарта
Ян Кухта
Новости
€ 2,70 млн
Ян Кухта - новости
Спарта
8 января 1997 (29)
#9 | Нападающий
Чехия
Статистика
Новости
Трансферы
Опубликована заявка сборной Чехии на Евро-2024
2024.05.28 21:44
Фото
Чехия отстранила трех игроков из сборной – они распивали алкоголь в клубе за день до решающего матча
2023.11.19 15:27
3
Стали известны условия продажи Кухты в «Спарту» – «Локомотив» покупал его за 5 миллионов
2023.05.19 16:42
Фото
«Спарта» выкупила у «Локомотива» Кухту
2023.05.13 22:05
2
Видео
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Видео
«Я потерял голову». Родригао – о конфликте с Кухтой
2022.07.01 09:38
4
Стали известны финансовые подробности перехода Кухты из «Локомотива» в «Спарту»
2022.06.28 13:36
«Надеюсь, ты вернешься, мой брат». Гилерме обратился к Кухте
2022.06.25 20:57
1
«Может, мы продадим его в «МЮ» или «Милан». Агент Кухты – о будущем форварда
2022.06.25 16:54
1
Агент Кухты объяснил, почему чех не приостановил контракт с «Локомотивом»
2022.06.25 15:43
4
Кухта обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода в «Спарту»
2022.06.25 13:21
2
Официально: «Спарта» арендовала у «Локомотива» Кухту
2022.06.25 11:39
2
«Локомотиву» вернут деньги за Кухту при переходе в любой чешский клуб. У москвичей будет опция обратного выкупа
2022.06.24 20:59
1
Семин отреагировал на новость об уходе Кухты из «Локомотива»
2022.06.24 17:48
В «Локомотиве» подтвердили уход Кухты
2022.06.24 16:43
3
Кухта не вернется в «Локомотив» (Иван Карпов)
2022.06.24 16:24
6
Нападающий «Локомотива» Кухта забил дебютный гол за сборную Чехии
2022.06.02 22:25
1
Агент Кухты: «Ян остается в «Локомотиве». Он никогда не жалел, что перешел сюда»
2022.05.16 18:19
Агент Кухты: «Ожидал, что Яна дисквалифицируют на один матч, а не на два»
2022.04.21 17:44
Видео
Кухта и Родригао дисквалифицированы на два матча
2022.04.21 16:06
8
Видео
«Локомотив»: «Действия Кухты не могли привести к перелому ребра Родригао»
2022.04.21 12:42
4
Видео
«Сочи» – о фоле Кухты против Родригао: «Такие действия должны расцениваться как угроза жизни футболиста»
2022.04.21 11:46
11
Видео
«Сочи» – о действиях Кухты: «Как вам такой цирковой номер?»
2022.04.17 20:46
12
Видео
Федотов – об удалении Родригао: «Сложно предъявлять претензии, когда по нему прошелся человек»
2022.04.17 20:11
2
Агент – о будущем Кухты в «Локомотиве»: «У нас есть время все обдумать до 30 июня»
2022.04.02 13:39
1
«Химки» могут обратиться в CAS по делу Кухты
2022.03.31 08:35
2
Апелляционный комитет оставил в силе решение КДК по делу Кухты
2022.03.30 20:30
2
Агент Кухты: «Ян в четверг вернется в Россию»
2022.03.28 22:40
РФС рассмотрит апелляцию «Химок» по делу Кухты 30 марта
2022.03.28 13:35
«Химки» подали апелляцию на решение КДК РФС по делу Кухты
2022.03.26 17:59
2
1
2
3
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
«Сити» признали виновным в нарушении финансовых правил АПЛ
17:35
Альба может вернуться в «Ростов»
17:22
2
Тренер «Зенита» заявил о влиянии судейства на поражение от ЦСКА
17:09
6
Фото
Экс-игрок РПЛ, задержанный за наркотики, остался без клуба
16:58
Аршавин оценил запросы Головина по зарплате в «Зените»
16:49
Роберто Карлос: «Я потерял 99 процентов всего, что заработал в футболе»
16:38
1
Фото
Махачкалинское «Динамо» объявило решение по Кузяеву
16:15
2
Экс-игрока двух клубов РПЛ задержали с наркотиками
15:58
5
Фото
«Локомотив» уволил спортивного директора
15:41
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+