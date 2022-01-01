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Стали известны финансовые подробности перехода Кухты из «Локомотива» в «Спарту»

В минувшую субботу «Локомотив» объявил о переходе в «Спарту» нападающего Яна Кухты.

Пражский клуб арендовал 25-летнего футболиста на один год с правом приоритетного выкупа.

По информации Seznam Zprávy, «Спарта» заплатила за Кухту 1 миллион евро, а выкупить его может еще за 4 миллиона.

  • «Локо» купил форварда в январе за 5 миллионов евро.
  • Он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
  • Чех вынужден покинуть команду из-за семейных проблем.

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Источник: Seznam Zprávy

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