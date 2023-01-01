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Официально: «Спарта» арендовала у «Локомотива» Кухту

«Локомотив» объявил о переходе нападающего Яна Кухты в пражскую «Спарту».

Клубы договорились об аренде 25-летнего футболиста до конца сезона-2022/23.

У чешского клуба будет приоритетное право выкупа форварда.

  • «Локо» купил Кухту в январе за 5 миллионов евро.
  • Он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
  • Чех вынужден покинуть команду из-за семейных проблем.

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Источник: сайт «Локомотива»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +480

    Жорик секс обжорик 2 часа назад

    Локо купил за 5, но купил с расрочкой, т.е выплатив за него 1 млн. И отдал в аренду? Пока он в аренде локо продолжит платить за него?

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    Рейтинг: +535

    SpartakMoskwa > Жорик секс обжорик 1 час назад

    Да продолжит, по истечению срока аренды Локо сможет продать его за любую сумму или вернуть обратно, не плохая сделка

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