Официально: «Спарта» арендовала у «Локомотива» Кухту

Локо купил за 5, но купил с расрочкой, т.е выплатив за него 1 млн. И отдал в аренду? Пока он в аренде локо продолжит платить за него?
«Локомотив» объявил о переходе нападающего Яна Кухты в пражскую «Спарту».
Клубы договорились об аренде 25-летнего футболиста до конца сезона-2022/23.
У чешского клуба будет приоритетное право выкупа форварда.
- «Локо» купил Кухту в январе за 5 миллионов евро.
- Он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
- Чех вынужден покинуть команду из-за семейных проблем.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное