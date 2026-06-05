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€ 2,70 млн
Ян Кухта - статистика
Спарта
8 января 1997 (29)
#9 | Нападающий
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Чехия
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0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Чехия
3 : 1
05.06.2026
Гватемала
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Чехия
2 : 1
31.05.2026
Косово
1' - 21'
20'
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