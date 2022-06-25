Кухта обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода в «Спарту»

Нападающий Ян Кухта попрощался с болельщиками после объявления о своем переходе из «Локомотива» в «Спарту».

«Дорогие болельщики «Локо»! Мне бы хотелось поблагодарить всех вас: клуб, персонал, партнeров по команде, болельщиков за всe, что вы для меня сделали.

Я провeл фантастические пять месяцев в потрясающем профессиональном клубе. Здесь я многому научился. Я успел полюбить это место, эту команду. «Локо» уже в моeм сердце.

Я буду болеть и переживать за вас во всех будущих матчах. И только из-за личных обстоятельств я вынужден остаться в Чехии. Надеюсь, что однажды мы снова окажемся вместе», – сказал Кухта.

«Локо» купил форварда в январе за 5 миллионов евро.

Он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

Кухта вынужден покинуть команду из-за семейных проблем.

«Спарта» арендовала его на год с опцией приоритетного выкупа.

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