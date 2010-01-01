«Химки» подали апелляцию на решение КДК РФС по делу Кухты

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов подтвердил, что клуб обжаловал решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС, который отказался присудить «Локомотиву» техническое поражение за участие дисквалифицированного форварда Яна Кухты.

«Мы уже подали апелляцию. Пока всe остальное без подробностей», – сказал Габулов.

КДК РФС не стал наказывать «Локо», обосновав это тем, что Кухта отбыл дисквалификацию в матче Кубка России с «Енисеем» (0:4).

Игра завершилась победой москвичей со счетом 3:2, Кухта стал автором 3-го гола.

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