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«Химки» подали апелляцию на решение КДК РФС по делу Кухты

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов подтвердил, что клуб обжаловал решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС, который отказался присудить «Локомотиву» техническое поражение за участие дисквалифицированного форварда Яна Кухты.

«Мы уже подали апелляцию. Пока всe остальное без подробностей», – сказал Габулов.

  • КДК РФС не стал наказывать «Локо», обосновав это тем, что Кухта отбыл дисквалификацию в матче Кубка России с «Енисеем» (0:4).
  • Игра завершилась победой москвичей со счетом 3:2, Кухта стал автором 3-го гола.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2664

    СуперПАВ9 1 час назад

    Больные не как не успокоится
    Доказывайте на поле а не в кабинетах

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