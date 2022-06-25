«Надеюсь, ты вернешься, мой брат». Гилерме обратился к Кухте

Вратарь «Локомотива» Гилерме отреагировал на уход форварда Яна Кухты в «Спарту».

«Ян, мой брат, спасибо тебе за всe, что ты вкладывал в наш клуб в то время, когда ты был с нами. Спасибо за тeплые слова. Надеюсь, что ты вернeшься к нам, потому что ты не только хороший футболист, но и хороший человек. Желаю тебе удачи, всего самого лучшего и чтобы ты был всегда здоров», – сказал Гилерме.

«Локо» купил Кухту в январе за 5 миллионов евро.

Он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

Чех вынужден покинуть команду из-за семейных проблем.

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