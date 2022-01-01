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«Надеюсь, ты вернешься, мой брат». Гилерме обратился к Кухте

Вратарь «Локомотива» Гилерме отреагировал на уход форварда Яна Кухты в «Спарту».

«Ян, мой брат, спасибо тебе за всe, что ты вкладывал в наш клуб в то время, когда ты был с нами. Спасибо за тeплые слова. Надеюсь, что ты вернeшься к нам, потому что ты не только хороший футболист, но и хороший человек. Желаю тебе удачи, всего самого лучшего и чтобы ты был всегда здоров», – сказал Гилерме.

  • «Локо» купил Кухту в январе за 5 миллионов евро.
  • Он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
  • Чех вынужден покинуть команду из-за семейных проблем.

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +483

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Конечно из-за семейных проблем. Так и скажи, что не хочешь остаться без сборной как Рыбус)))) Без разрешения ФИФА разрывать контракт эти обстоятельства и не возникали бы)))) Пусть валит, есть Камано.

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