Федотов – об удалении Родригао: «Сложно предъявлять претензии, когда по нему прошелся человек»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал удаление защитника Родригао в матче с «Локомотивом» (2:2).

– Сложно предъявлять претензии Родригао, когда человек по нему прошелся. Да, Родригао махнул в ответ, но как он должен был поступить, когда по тебе кто-то идет?

– То есть здесь была провокация со стороны Кухты?

– Да, и не первая. Стопроцентная. Мы все смотрели VAR – думаю, этот эпизод будет разбираться.