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Федотов – об удалении Родригао: «Сложно предъявлять претензии, когда по нему прошелся человек»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал удаление защитника Родригао в матче с «Локомотивом» (2:2).

– Сложно предъявлять претензии Родригао, когда человек по нему прошелся. Да, Родригао махнул в ответ, но как он должен был поступить, когда по тебе кто-то идет?

– То есть здесь была провокация со стороны Кухты?

– Да, и не первая. Стопроцентная. Мы все смотрели VAR – думаю, этот эпизод будет разбираться.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +759

    Алекс636363 33 минуты назад

    правильно судья удалил обоих. федотов гонит. это был единственно верный вариант, чтобы другим неповадно было.

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