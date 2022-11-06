Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пауло Миранда - статистика

Завершил карьеру
16 августа 1988 (38)
#28 | Защитник
185 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жувентуде
18
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гойас
1 : 0
06.11.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
0 : 1
03.11.2022
Коритиба
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
28.10.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Жувентуде
1 : 2
23.10.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Жувентуде
1 : 1
17.10.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сантос
4 : 1
11.10.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Жувентуде
2 : 2
05.10.2022
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
02.10.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Флуминенсе
4 : 0
29.09.2022
Жувентуде
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 1
19.09.2022
Форталеза
1' - 46'
45'
21'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Палмейрас
2 : 1
11.09.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Жувентуде
1 : 1
03.09.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Интернасьонал
4 : 0
30.08.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Жувентуде
2 : 2
21.08.2022
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Куяба
1 : 0
14.08.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Жувентуде
0 : 1
06.08.2022
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
1 : 0
01.08.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Жувентуде
1 : 0
24.07.2022
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Жувентуде
1 : 0
05.06.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Форталеза
1 : 1
29.05.2022
Жувентуде
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Жувентуде
1 : 1
09.05.2022
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
1 : 1
01.05.2022
Жувентуде
1' - 90'
81'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
0 : 1
25.04.2022
Куяба
23' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Америка Минейро
4 : 1
17.04.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Жувентуде
2 : 2
12.04.2022
Брагантино
1' - 77'
9'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило решение по Кузяеву
16:15
Экс-игрока двух клубов РПЛ задержали с наркотиками
15:58
Фото«Локомотив» уволил спортивного директора
15:41
ВидеоСоболев промахнулся на тренировке сборной после слов «Сейчас будет легкий Роналдиньо»
15:24
3
Аршавин рассказал, как его послал Роналду
14:57
Бубнов оценил вариант с назначением Слуцкого в «Зенит»
14:42
3
Зидан ввел новый запрет в сборной Франции
14:29
Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
1
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+