Яннис Анестис - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Анестис
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 марта 1991 (32 года)
|Рост
|198
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Анестис
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 марта 1991 (32 года)
|Рост
|198
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|Был в запасе
|Панетоликос
|1:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 26 тур
|06.03.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос
|2:0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Левадиакос
|0:0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|14
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|06.03.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Панетоликос (Агринио)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|20.01.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|15.01.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Панетоликос (Агринио)
|09.01.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|ОФИ (Ираклион)
|04.01.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|29.12.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|22.12.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|09.11.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|06.11.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|03.10.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|17.09.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|10.09.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|04.09.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|28.08.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|3:1
|Арис (Салоники)