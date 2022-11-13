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    Яннис Анестис - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Яннис
    Фамилия Анестис
    Команда Панетоликос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 марта 1991 (32 года)
    Рост 198
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 Был в запасе Панетоликос 1:1 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 26 тур
    06.03.2023 Был в запасе Панатинаикос 2:0 Панетоликос Греция. Суперлига, 25 тур
    26.02.2023 Был в запасе Левадиакос 0:0 Панетоликос Греция. Суперлига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 14 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    06.03.2023 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 2:0 Панетоликос (Агринио)
    26.02.2023 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    20.01.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС (Яннина)
    15.01.2023 1' -90' АЕК (Афины) 4:1 Панетоликос (Агринио)
    09.01.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:4 ОФИ (Ираклион)
    04.01.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 2:0 Атромитос (Перистери)
    29.12.2022 1' -90' Арис (Салоники) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    22.12.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 ПАОК (Салоники)
    13.11.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:3 Панетоликос (Агринио)
    09.11.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    06.11.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    03.10.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 1:4 Панетоликос (Агринио)
    17.09.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 АЕК (Афины)
    10.09.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    04.09.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    28.08.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 3:1 Арис (Салоники)
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