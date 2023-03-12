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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - ПАС Ламия
Панетоликос - ПАС Ламия: обзор матча 12 марта 2023
Панетоликос
12.03.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
1 : 1
Завершен
ПАС Ламия
51'
Н. Карелис
71'
Т. Де Винсенти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - ПАС Ламия
87'
Замена
Г. Манусос
️️️️
К. Нуньес
Замена
Ж. Педру
️️️️
Л. Шенгелия
86'
86'
Замена
A. Karamanos
️️️️
С. Ашковски
86'
Замена
J. Medina
️️️️
С. Цилулис
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Х. Диас
80'
Желтая карточка
Д. Коловос
79'
71'
ГОЛ! 1:1!
Т. Де Винсенти
Желтая карточка
С. Младен
70'
66'
Замена
Т. Де Винсенти
️️️️
К. Станко
66'
Замена
Д. Бехарано
️️️️
Р. Мартинес
Замена
Д. Коловос
️️️️
Хуанпи
61'
ГОЛ! 1:0!
Н. Карелис
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
27
Леван Шенгелия
ЦП
10
Хуанпи
АП
20
Хорхе Диас
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС Ламия
1
Athanasios Garavelis
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
27
Калеб Станко
ОП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Панетоликос
99
Яннис Анестис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
4
Afeez Nosiru
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
22
Димитриос Коловос
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
45
Жоау Педру
ЦФ
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
11
Anastasios Karamanos
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
9
Jeison Medina
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Гратероль
4
Ларссон
47
Малис
5
Младен
3
Хухумис
2
Апостолакис
27
Шенгелия
10
Дуарте
10
Хуанпи
20
Диас
80
Карелис
3-3-3-1
1
5
11
Ашковски
2
Симон
14
Пападопулос
27
Станко
23
Абанда
23
Цилулис
11
Нуньес
11
Мартинес
9
Вергос
10
Хуанпи
22
Коловос
22
Коловос
10
Хуанпи
20
Диас
8
Бузукис
8
Бузукис
20
Диас
27
Шенгелия
45
Педру
45
Педру
27
Шенгелия
11
Мартинес
16
Бехарано
16
Бехарано
11
Мартинес
27
Станко
30
Де Винсенти
30
Де Винсенти
27
Станко
11
Ашковски
11
11
11
Ашковски
11
Нуньес
9
Манусос
9
Манусос
11
Нуньес
23
Цилулис
9
9
23
Цилулис
Остались в запасе
Панетоликос
ПАС Ламия
99
Яннис Анестис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
4
Afeez Nosiru
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
25
Джонатан Морси
ЛВ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
55
Алексей Кошелев
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
99
Яннис Анестис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
4
Afeez Nosiru
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
25
Джонатан Морси
ЛВ
Остались в запасе
55
Алексей Кошелев
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча Панетоликос - ПАС Ламия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
Новости команд
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