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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Панетоликос
Атромитос - Панетоликос: обзор матча 06 мая 2023
Атромитос
06.05.2023, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, группа B, 6 тур
2 : 0
Завершен
Панетоликос
30'
А. Камара
85'
В. Клонаридис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Панетоликос
Замена
М. Цавидас
️️️️
К. Коцопулос
87'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
А. Камара
87'
ГОЛ! 2:0!
В. Клонаридис
Пас отдал
В. Кечрида
85'
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
Я. Айкономидис
80'
74'
Замена
Н. Карелис
️️️️
Д. Морси
Замена
Д. Ротариу
️️️️
Г. Робай
68'
61'
Замена
Д. Коловос
️️️️
Г. Ксенитидис
46'
Замена
Х. Диас
️️️️
Я. Бузукис
ГОЛ! 1:0!
А. Камара
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Панетоликос
99
Яннис Анестис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
10
Хуанпи
АП
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Атромитос
1
Andreas Gianniotis
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
24
Ангелос Цингарас
ОП
22
Димитриос Коловос
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
20
Хорхе Диас
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
19
Alexandros Voilis
ЦФ
3-1-1-1-4
1
3
Атанасиу
5
Хацисаяс
28
Кечрида
10
Гонсалес
88
Айкономидис
20
Камара
14
Клонаридис
24
9
Робай
23
Коцопулос
3-2-1-3-1
99
Анестис
4
Ларссон
47
Малис
5
Младен
2
Апостолакис
3
Хухумис
23
Ксенитидис
8
Бузукис
10
Хуанпи
25
Морси
45
Педру
20
Камара
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
20
Камара
88
Айкономидис
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
88
Айкономидис
9
Робай
7
Ротариу
7
Ротариу
9
Робай
23
Коцопулос
9
Цавидас
9
Цавидас
23
Коцопулос
23
Ксенитидис
22
Коловос
22
Коловос
23
Ксенитидис
8
Бузукис
20
Диас
20
Диас
8
Бузукис
25
Морси
80
Карелис
80
Карелис
25
Морси
Остались в запасе
Атромитос
Панетоликос
1
Andreas Gianniotis
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
27
Леван Шенгелия
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
1
Andreas Gianniotis
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Остались в запасе
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
27
Леван Шенгелия
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Атромитос - Панетоликос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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Атромитос
Панетоликос
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
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