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Тешо Акинделе
Статистика
Тешо Акинделе - статистика
Завершил карьеру
31 марта 1992 (34), Калгари
#13 | Нападающий
186 см
Канада
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2022
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орландо Сити
26
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 47 тур
Орландо Сити
2 : 1
09.10.2022
Коламбус
87' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Интер Майами
4 : 1
06.10.2022
Орландо Сити
1' - 46'
США. МЛС, 46 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
02.10.2022
Орландо Сити
74' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Орландо Сити
4 : 0
18.09.2022
Торонто
81' - 90'
84'
США. МЛС, 44 тур
Орландо Сити
0 : 1
15.09.2022
Атланта Юнайтед
75' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Филадельфия Юнион
5 : 1
11.09.2022
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Орландо Сити
3 : 2
01.09.2022
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Орландо Сити
2 : 1
29.08.2022
Нью-Йорк Сити
78' - 90'
90'
США. МЛС, 37 тур
Шарлотт
1 : 2
22.08.2022
Орландо Сити
79' - 90'
89'
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
14.08.2022
Орландо Сити
67' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Орландо Сити
0 : 3
07.08.2022
Нью-Инглэнд Революшн
77' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
01.08.2022
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Орландо Сити
0 : 1
24.07.2022
Филадельфия Юнион
75' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Атланта Юнайтед
1 : 1
17.07.2022
Орландо Сити
55' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Колорадо
1 : 1
14.07.2022
Орландо Сити
1' - 71'
США. МЛС, 25 тур
Орландо Сити
3 : 5
05.07.2022
Ди Си Юнайтед
77' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Цинциннати
1 : 0
25.06.2022
Орландо Сити
70' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Орландо Сити
2 : 1
19.06.2022
Динамо Хьюстон
79' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
16.06.2022
Орландо Сити
90' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Орландо Сити
1 : 3
29.05.2022
Даллас
75' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Коламбус
0 : 2
17.04.2022
Орландо Сити
70' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Орландо Сити
1 : 0
09.04.2022
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Орландо Сити
2 : 4
03.04.2022
Лос-Анджелес
83' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Портленд
1 : 1
27.03.2022
Орландо Сити
1' - 71'
США. МЛС, 5 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 1
19.03.2022
Орландо Сити
84' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Орландо Сити
1 : 2
13.03.2022
Цинциннати
88' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Чикаго Файр
0 : 0
06.03.2022
Орландо Сити
52' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
2 : 0
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