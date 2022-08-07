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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 07 августа 2022
Орландо Сити
07.08.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 34 тур
0 : 3
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
20'
М. Полстер
52'
В. Каптум
75'
H. Kessler
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн
Желтая карточка
С. Араухо
85'
Замена
К. Смит
️️️️
Руан
77'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Б. Мичел
77'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
М. Перейра
76'
75'
ГОЛ! 0:3!
H. Kessler
74'
Замена
E. Boateng
️️️️
J. Rennicks
Желтая карточка
Р. Янссон
66'
63'
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
M.
Замена
И. Ангуло
️️️️
Ж. Урсо
58'
52'
ГОЛ! 0:2!
В. Каптум
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Полстер
Пас отдал
T. McNamara
Желтая карточка
А. Карлос
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
11
Факундо Торрес
ЛВ
30
Жуниор Урсо
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Инглэнд Революшн
22
Henry Kessler
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Орландо Сити
99
Адам Гринвис
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
4-3-2-1
1
Галлезе
8
Моутинью
6
Янссон
3
Карлос
13
Руан
30
Урсо
5
Араухо
10
Перейра
11
Торрес
91
Мичел
12
Пато
4-2-5
5
Бай
88
Фаррелл
24
Джонс
22
8
Полстер
10
Хиль
1
Петрович
9
26
13
6
Каптум
13
Руан
24
Смит
24
Смит
13
Руан
91
Мичел
13
Акинделе
13
Акинделе
91
Мичел
10
Перейра
16
Джоаккини
16
Джоаккини
10
Перейра
30
Урсо
77
Ангуло
77
Ангуло
30
Урсо
13
9
Траустасон
9
Траустасон
13
9
24
24
9
Остались в запасе
Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн
99
Адам Гринвис
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
11
Джейк Малрейни
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
99
Адам Гринвис
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
11
Джейк Малрейни
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
Новости команд
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Орландо Сити
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