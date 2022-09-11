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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Орландо Сити
Филадельфия Юнион - Орландо Сити: обзор матча 11 сентября 2022
Филадельфия Юнион
11.09.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 42 тур
5 : 1
Завершен
Орландо Сити
39'
О. Мбайзо
43'
М. Уре
55'
Д. Газдаг (П)
63'
А. Бедойя
87'
Д. Эллиот
75'
А. Переа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Орландо Сити
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Д. Газдаг
89'
Замена
К. Салливан
️️️️
Х. Карранца
89'
ГОЛ! 5:1!
Д. Эллиот
Пас отдал
К. Вагнер
87'
Желтая карточка
Л. Флеч
85'
84'
Замена
С. Араухо
️️️️
У. Картахена
75'
ГОЛ! 4:1!
А. Переа
Замена
К. Бурк
️️️️
М. Уре
72'
66'
Замена
К. Смит
️️️️
Руан
66'
Замена
Ж. Урсо
️️️️
М. Перейра
65'
Желтая карточка
Р. Шлегель
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
А. Бедойя
65'
ГОЛ! 4:0!
А. Бедойя
63'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Газдаг
55'
46'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Малрейни
46'
Замена
И. Ангуло
️️️️
Н. Джоаккини
ГОЛ! 2:0!
М. Уре
43'
ГОЛ! 1:0!
О. Мбайзо
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
18
Леон Флеч
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
8
Андрес Переа
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
11
Джейк Малрейни
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Орландо Сити
99
Адам Гринвис
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
4-1-2-3
18
Блэйк
27
Вагнер
5
Глеснес
3
Эллиот
15
Мбайзо
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
17
Уре
9
Карранца
18
Флеч
4-1-2-1-2
31
Стайдухар
13
Руан
3
Карлос
21
Шлегель
8
Моутинью
8
Переа
16
Картахена
10
Перейра
91
Мичел
16
Джоаккини
11
Малрейни
11
Бедойя
7
МакГлинн
7
МакГлинн
11
Бедойя
9
Карранца
33
Салливан
33
Салливан
9
Карранца
16
Газдаг
10
Ааронсон
10
Ааронсон
16
Газдаг
17
Уре
7
Бурк
7
Бурк
17
Уре
13
Руан
24
Смит
24
Смит
13
Руан
16
Картахена
5
Араухо
5
Араухо
16
Картахена
10
Перейра
30
Урсо
30
Урсо
10
Перейра
11
Малрейни
11
Торрес
11
Торрес
11
Малрейни
16
Джоаккини
77
Ангуло
77
Ангуло
16
Джоаккини
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Орландо Сити
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
99
Адам Гринвис
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
9
Эркан Кара
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Остались в запасе
99
Адам Гринвис
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
9
Эркан Кара
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Филадельфия Юнион - Орландо Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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