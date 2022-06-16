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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити: обзор матча 16 июня 2022
Нью-Инглэнд Революшн
16.06.2022, четверг, 02:30
США. МЛС, 24 тур
1 : 1
Завершен
Орландо Сити
22'
К. Хиль
35'
Р. Янссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити
90'
+1
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Ф. Торрес
88'
Желтая карточка
К. Смит
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
С. Ллетгет
81'
79'
Замена
А. Переа
️️️️
М. Перейра
78'
Замена
Э. Кара
️️️️
Пато
77'
Желтая карточка
Р. Шлегель
72'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Д. Малрейни
Замена
E. Boateng
️️️️
Д. Борреро
61'
Желтая карточка
Д. Джонс
60'
Желтая карточка
Д. Борреро
56'
Замена
J. Altidore
️️️️
В. Каптум
46'
44'
Желтая карточка
Д. Малрейни
Замена
T. McNamara
️️️️
М. Полстер
41'
35'
ГОЛ! 1:1!
Р. Янссон
Желтая карточка
Э. Фаррелл
27'
Желтая карточка
В. Каптум
24'
ГОЛ! 1:0!
К. Хиль
22'
6'
Желтая карточка
Р. Янссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
7
Густаво Боу
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
12
Пато
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Орландо Сити
99
Адам Гринвис
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Андрес Переа
ОП
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
3-3-5
88
Фаррелл
24
Джонс
5
Бай
7
Боу
10
Хиль
8
Полстер
8
Ллетгет
1
Петрович
77
Борреро
8
Белл
6
Каптум
4-3-1-2
1
Галлезе
24
Смит
21
Шлегель
6
Янссон
8
Моутинью
5
Араухо
30
Урсо
10
Перейра
11
Торрес
11
Малрейни
12
Пато
8
Ллетгет
9
Траустасон
9
Траустасон
8
Ллетгет
77
Борреро
24
24
77
Борреро
8
Полстер
26
26
8
Полстер
6
Каптум
17
17
6
Каптум
10
Перейра
8
Переа
8
Переа
10
Перейра
11
Малрейни
91
Мичел
91
Мичел
11
Малрейни
11
Торрес
13
Акинделе
13
Акинделе
11
Торрес
12
Пато
9
Кара
9
Кара
12
Пато
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
13
Maciel
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
32
Себастьян Мендес
ОП
99
Адам Гринвис
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
13
Maciel
ЦФ
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
99
Адам Гринвис
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
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