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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Лос-Анджелес
Орландо Сити - Лос-Анджелес: обзор матча 03 апреля 2022
Орландо Сити
03.04.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 7 тур
2 : 4
Завершен
Лос-Анджелес
36'
Пато
45'
Ж. Моутинью
24'
Б. Родригес
38'
Х. Мурильо
51'
И. Санчес
90+4'
К. Опоку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Лос-Анджелес
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
К. Опоку
89'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
Б. Родригес
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
Ф. Торрес
83'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Э. Кара
83'
74'
Замена
И. Тажури
️️️️
К. Вела
74'
Замена
К. Акоста
️️️️
Л. Блессинг
71'
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
Замена
Б. Мичел
️️️️
С. Араухо
71'
Замена
К. Смит
️️️️
Руан
71'
64'
Замена
К. Опоку
️️️️
К. Аранго
59'
Желтая карточка
Д. Паласиос
51'
ГОЛ! 2:3!
И. Санчес
46'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
Ф. Гинелла
ГОЛ! 2:2!
Ж. Моутинью
45'
38'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мурильо
ГОЛ! 1:1!
Пато
36'
Желтая карточка
С. Араухо
31'
24'
ГОЛ! 0:1!
Б. Родригес
Замена
Р. Шлегель
️️️️
А. Карлос
18'
13'
Желтая карточка
Х. Мурильо
10'
Желтая карточка
Ф. Гинелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
30
Жуниор Урсо
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
12
Пато
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
45
Франсиско Гинелла
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
7
Брайан Родригес
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
21
Томас Уильямс
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Андрес Переа
ОП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
4-3-1-2
1
Галлезе
8
Моутинью
3
Карлос
6
Янссон
13
Руан
30
Урсо
5
Араухо
10
Перейра
11
Торрес
9
Кара
12
Пато
2-2-1-2-2
71
Крепо
3
Мурильо
6
Паласиос
6
Санчес
45
Гинелла
24
Холлингшид
7
Родригес
15
Блессинг
17
Аранго
10
Вела
3
Карлос
21
Шлегель
21
Шлегель
3
Карлос
13
Руан
24
Смит
24
Смит
13
Руан
5
Араухо
91
Мичел
91
Мичел
5
Араухо
11
Торрес
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
11
Торрес
9
Кара
13
Акинделе
13
Акинделе
9
Кара
15
Блессинг
3
Акоста
3
Акоста
15
Блессинг
45
Гинелла
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
45
Гинелла
10
Вела
18
Тажури
18
Тажури
10
Вела
17
Аранго
90
Опоку
90
Опоку
17
Аранго
7
Родригес
19
Мусовски
19
Мусовски
7
Родригес
Остались в запасе
Орландо Сити
Лос-Анджелес
32
Себастьян Мендес
ОП
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
Главный тренер
Оскар Пареха
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Орландо Сити - Лос-Анджелес
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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