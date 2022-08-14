Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити: обзор матча 14 августа 2022
Нью-Йорк Ред Буллз
14.08.2022, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 34 тур
0 : 1
Завершен
Орландо Сити
17'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити
90'
+1
Замена
А. Переа
️️️️
М. Перейра
90'
+1
Замена
У. Картахена
️️️️
Ф. Торрес
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Климала
78'
67'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Б. Мичел
Замена
К. Харпер
️️️️
К. Данкан
64'
Замена
O. Fernandez
️️️️
Ф. Амайя
59'
45'
+1
Замена
Д. Малрейни
️️️️
Пато
Желтая карточка
К. Кассерес
32'
17'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
16'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
Желтая карточка
Д. Толкин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
82
Лукиньяс
АП
25
Фрэнки Амайя
АП
16
Дрю Йервуд
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
22
Omir Fernandez
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
3-2-2-3
31
Мигел
13
Неалис
33
Лонг
3
Данкан
23
Кассерес
90
Морган
25
Амайя
82
Лукиньяс
9
Климала
47
Толкин
16
Йервуд
4-3-2-1
1
Галлезе
24
Смит
3
Карлос
6
Янссон
8
Моутинью
10
Перейра
5
Араухо
30
Урсо
91
Мичел
11
Торрес
12
Пато
25
Амайя
22
22
25
Амайя
3
Данкан
17
Харпер
17
Харпер
3
Данкан
9
Климала
16
16
9
Климала
10
Перейра
8
Переа
8
Переа
10
Перейра
11
Торрес
16
Картахена
16
Картахена
11
Торрес
12
Пато
11
Малрейни
11
Малрейни
12
Пато
91
Мичел
13
Акинделе
13
Акинделе
91
Мичел
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
0
T. Pasher
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
77
Иван Ангуло
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
0
T. Pasher
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
77
Иван Ангуло
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Спортс Иллюстрейтид
Новости команд
Все
Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
«Интер Майами» вел 3:0 благодаря 906-му голу Месси, но проиграл «Орландо»
3 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+