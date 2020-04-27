Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марио Ляйтгеб - статистика

Завершил карьеру
30 июня 1988 (38), Грац
#16 | Полузащитник
183 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсберг
14
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсберг
0 : 2
27.04.2024
Блау-Вайс
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Хартберг
2 : 0
10.12.2023
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Зальцбург
1 : 0
03.12.2023
Вольфсберг
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсберг
1 : 0
26.11.2023
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
1 : 3
11.11.2023
Вольфсберг
76' - 90'
89'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
3 : 0
04.11.2023
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Блау-Вайс
2 : 0
28.10.2023
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
0 : 0
22.10.2023
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
1 : 2
08.10.2023
Штурм
1' - 80'
3'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
2 : 1
30.09.2023
ЛАСК
27' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Тироль
2 : 3
23.09.2023
Вольфсберг
81' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
3 : 3
17.09.2023
Вольфсберг
75' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
0 : 3
02.09.2023
Хартберг
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсберг
1 : 2
26.08.2023
Зальцбург
1' - 77'
69'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
0 : 0
20.08.2023
Вольфсберг
57' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсберг
1 : 1
12.08.2023
Аустрия Л
68' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
2 : 1
29.07.2023
Блау-Вайс
1' - 90'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
2
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+