Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Вольфсберг
Хартберг - Вольфсберг: обзор матча 10 декабря 2023
Хартберг
10.12.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсберг
27'
М. Сангаре
53'
Р. Провиденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Вольфсберг
Замена
A. Brückner
️️️️
Р. Провиденсе
90'
+1
Замена
M. Fillafer
️️️️
К. Ланг
90'
+1
85'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Д. Баумгартнер
Замена
Д. Прокоп
️️️️
Д. Авдияй
83'
Желтая карточка
Т. Роттер
82'
Замена
Т. Роттер
️️️️
M. Steinwender
75'
Замена
Д. Фризер
️️️️
М. Энтруп
75'
Желтая карточка
П. Компош
71'
Желтая карточка
T. Knoflach
71'
66'
Желтая карточка
Х. Бонманн
59'
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
А. Ясич
59'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
Т. Балло
ГОЛ! 2:0!
Р. Провиденсе
Пас отдал
Д. Авдияй
53'
ГОЛ! 1:0!
М. Сангаре
Пас отдал
М. Энтруп
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
(К)
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
17
Усман Диаките
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
18
Мамаду Сангаре
АП
9
Максимилиан Энтруп
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
22
Доминик Баумгартнер
(К)
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
14
Самсон Тижани
ОП
8
Симон Пизингер
ЦП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
20
Августин Боакье
АП
8
Тьерно Балло
АП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Хартберг
39
Tobias Knoflach
ВР
3
Angelo Brückner
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
11
Maximilian Fillafer
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
Вольфсберг
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
18
Эрвин Омич
ОП
18
Николас Ферачниг
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
4-1-3-2
1
16
Пфайфер
2
Компош
23
Кайнц
15
17
Диаките
10
Авдияй
18
Сангаре
27
Ланг
15
Провиденсе
9
Энтруп
3-1-2-2-2
39
Бонманн
97
Ясич
3
Шерцер
22
Баумгартнер
14
Тижани
8
Пизингер
19
Алтунашвили
20
Боакье
8
Балло
4
9
Бамба
15
Провиденсе
3
3
15
Провиденсе
15
31
Роттер
31
Роттер
15
27
Ланг
11
11
27
Ланг
10
Авдияй
10
Прокоп
10
Прокоп
10
Авдияй
9
Энтруп
28
Фризер
28
Фризер
9
Энтруп
97
Ясич
18
Ферачниг
18
Ферачниг
97
Ясич
22
Баумгартнер
33
Ридер
33
Ридер
22
Баумгартнер
8
Балло
9
Циммерманн
9
Циммерманн
8
Балло
Остались в запасе
Хартберг
Вольфсберг
39
Tobias Knoflach
ВР
8
Christoph Urdl
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
8
Christoph Urdl
ЦП
Остались в запасе
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Хартберг - Вольфсберг
3
1
Всего ударов по воротам
4
3
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
1
Нарушения
3
11
Офсайды
2
4
Количество передач
260
220
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Главный судья:
Юлиан Вайнбергер
(Вена)
Стадион:
Profertil Arena Hartberg, Hartberg
Новости команд
Все
Хартберг
Вольфсберг
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+