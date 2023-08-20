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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Вольфсберг
Аустрия - Вольфсберг: обзор матча 20 августа 2023
Аустрия
20.08.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Вольфсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Вольфсберг
90'
+1
Желтая карточка
Н. Ферачниг
85'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
С. Алтунашвили
Замена
М. Балтакса
️️️️
Й. Хандль
83'
Замена
А. Шмидт
️️️️
А. Юкич
83'
67'
Замена
А. Ясич
️️️️
Э. Омич
Замена
М. Польстер
️️️️
Х. Генуш
63'
57'
Замена
М. Ляйтгеб
️️️️
Т. Балло
57'
Замена
Т. Забитцер
️️️️
Б. Циммерманн
46'
Желтая карточка
С. Пизингер
Замена
М. Хускович
️️️️
Д. Фиц
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
77
Александар Юкич
АП
36
Доминик Фиц
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
8
Симон Пизингер
ЦП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
20
Августин Боакье
АП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Ayi Silva Kangani
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
Вольфсберг
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
3-3-3-1
1
Фрюхтль
21
Генуш
46
Хандль
40
Мейсль
3
Гальвао
26
Ранфтль
23
Браунедер
30
Фишер
36
Фиц
77
Юкич
9
Грубер
2-1-3-2-2
39
Бонманн
22
Баумгартнер
3
Шерцер
18
Омич
8
Пизингер
19
Алтунашвили
18
Ферачниг
8
Балло
20
Боакье
4
9
Циммерманн
46
Хандль
3
Балтакса
3
Балтакса
46
Хандль
21
Генуш
43
Польстер
43
Польстер
21
Генуш
77
Юкич
13
Шмидт
13
Шмидт
77
Юкич
36
Фиц
29
Хускович
29
Хускович
36
Фиц
18
Омич
97
Ясич
97
Ясич
18
Омич
8
Балло
16
Ляйтгеб
16
Ляйтгеб
8
Балло
19
Алтунашвили
33
Ридер
33
Ридер
19
Алтунашвили
9
Циммерманн
10
Забитцер
10
Забитцер
9
Циммерманн
Остались в запасе
Аустрия
Вольфсберг
99
Мирко Кос
ВР
26
Ayi Silva Kangani
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
26
Ayi Silva Kangani
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Остались в запасе
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Аустрия - Вольфсберг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
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