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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Вольфсберг
Аустрия Л - Вольфсберг: обзор матча 11 ноября 2023
Аустрия Л
11.11.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсберг
85'
Я. Диаби
13'
А. Боакье
64'
Т. Балло (П)
78'
Т. Балло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Вольфсберг
90'
+4
Замена
М. Новак
️️️️
А. Боакье
89'
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
86'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
Т. Балло
ГОЛ! 1:3!
Я. Диаби
85'
78'
ГОЛ! 0:3!
Т. Балло
Пас отдал
А. Боакье
76'
Замена
М. Ляйтгеб
️️️️
Э. Омич
Замена
А. Шмид
️️️️
Д. Тифенбах
66'
Замена
Я. Диаби
️️️️
Д. Шмид
66'
Замена
L. Mätzler
️️️️
Д. Груйчич
66'
Замена
Ф. Гмайнер
️️️️
Андерсон
66'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Балло
40'
Желтая карточка
С. Тижани
Желтая карточка
Б. Диалло
32'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Боакье
Пас отдал
Н. Ферачниг
Желтая карточка
Д. Груйчич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
(К)
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
4
Boris Moltenis
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
(К)
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
18
Эрвин Омич
ОП
8
Симон Пизингер
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
20
Августин Боакье
АП
8
Тьерно Балло
АП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
31
Leo Mätzler
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
77
Ядали Диаби
АП
27
Namory Cisse
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
Вольфсберг
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
13
Tobias Gruber
ЦЗ
14
Паскаль Мюллер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Ширль
28
Андерсон
3
Боатенг
29
Груйчич
22
Диалло
7
Шмид
33
Тифенбах
8
Рейн
86
Сурданович
8
Фредериксен
4
2-2-2-2-2
39
Бонманн
3
Шерцер
22
Баумгартнер
14
Тижани
18
Омич
8
Пизингер
18
Ферачниг
20
Боакье
8
Балло
4
9
Бамба
29
Груйчич
31
31
29
Груйчич
28
Андерсон
7
Гмайнер
7
Гмайнер
28
Андерсон
7
Шмид
77
Диаби
77
Диаби
7
Шмид
33
Тифенбах
18
Шмид
18
Шмид
33
Тифенбах
20
Боакье
27
Новак
27
Новак
20
Боакье
18
Омич
16
Ляйтгеб
16
Ляйтгеб
18
Омич
8
Балло
9
Циммерманн
9
Циммерманн
8
Балло
Остались в запасе
Аустрия Л
Вольфсберг
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
27
Namory Cisse
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
13
Tobias Gruber
ЦЗ
14
Паскаль Мюллер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
27
Namory Cisse
ЦФ
Остались в запасе
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
13
Tobias Gruber
ЦЗ
14
Паскаль Мюллер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Аустрия Л - Вольфсберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Главный судья:
Safak Barmaksiz, Austria
Стадион:
Planet Pure Stadion, Lustenau
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