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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Блау-Вайс - Вольфсберг
Блау-Вайс - Вольфсберг: обзор матча 28 октября 2023
Блау-Вайс
28.10.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсберг
10'
M. Maranda
90+6'
П. Менса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блау-Вайс - Вольфсберг
ГОЛ! 2:0!
П. Менса
Пас отдал
С. Пиркль
90'
+6
90'
+1
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
А. Ясич
90'
+1
Замена
С. Тижани
️️️️
М. Ляйтгеб
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
F. Strauss
80'
Замена
M. Schantl
️️️️
Ю. Геллес
73'
66'
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
Т. Забитцер
65'
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
Замена
К. Носс
️️️️
С. Зайдль
62'
Замена
С. Фейертаг
️️️️
Ронивалдо
62'
46'
Замена
Т. Балло
️️️️
Ф. Ридер
Замена
M. Brandner
️️️️
Т. Кох
46'
37'
Желтая карточка
Ф. Ридер
Желтая карточка
П. Менса
29'
ГОЛ! 1:0!
M. Maranda
Пас отдал
Ю. Геллес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блау-Вайс
1
Николас Шмид
ВР
17
Alem Pašić
ЦЗ
2
Fabio Strauss
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
27
Marco Krainz
ЦП
60
Симон Пиркль
ЦП
19
Симон Зайдль
АП
10
Пол Менса
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
8
Тобиас Кох
ЦФ
9
Ронивалдо
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
8
Симон Пизингер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
(К)
ЦП
20
Августин Боакье
АП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Блау-Вайс
12
Andreas Lukse
ВР
10
Александер Бридль
ЦЗ
22
Marcel Schantl
ЦП
13
Michael Brandner
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
14
Конор Носс
АП
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
Вольфсберг
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
14
Самсон Тижани
ОП
18
Николас Ферачниг
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
3-2-1-4
1
Шмид
17
2
16
Геллес
27
60
Пиркль
19
Зайдль
10
Менса
9
Ронивалдо
8
Кох
15
3-2-2-3
39
Бонманн
97
Ясич
3
Шерцер
22
Баумгартнер
8
Пизингер
16
Ляйтгеб
20
Боакье
33
Ридер
4
10
Забитцер
9
Бамба
16
Геллес
22
22
16
Геллес
8
Кох
13
13
8
Кох
2
27
Хаудум
27
Хаудум
2
19
Зайдль
14
Носс
14
Носс
19
Зайдль
9
Ронивалдо
18
Фейертаг
18
Фейертаг
9
Ронивалдо
16
Ляйтгеб
14
Тижани
14
Тижани
16
Ляйтгеб
10
Забитцер
18
Ферачниг
18
Ферачниг
10
Забитцер
33
Ридер
8
Балло
8
Балло
33
Ридер
97
Ясич
9
Циммерманн
9
Циммерманн
97
Ясич
Остались в запасе
Блау-Вайс
Вольфсберг
12
Andreas Lukse
ВР
10
Александер Бридль
ЦЗ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
12
Andreas Lukse
ВР
10
Александер Бридль
ЦЗ
Остались в запасе
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Блау-Вайс - Вольфсберг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан-Петру Чочирка
Стадион:
Stadion der Stadt Linz, Linz
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