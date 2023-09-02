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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Хартберг
Вольфсберг - Хартберг: обзор матча 02 сентября 2023
Вольфсберг
02.09.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Хартберг
7'
М. Энтруп
62'
Д. Авдияй
66'
М. Энтруп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Хартберг
90'
+1
Замена
П. Компош
️️️️
M. Steinwender
90'
+1
Замена
J. Halwachs
️️️️
К. Ланг
81'
Замена
M. Fillafer
️️️️
М. Энтруп
80'
Замена
М. Сангаре
️️️️
Д. Прокоп
Замена
Т. Рохер
️️️️
Т. Забитцер
67'
66'
ГОЛ! 0:3!
М. Энтруп
64'
Желтая карточка
Д. Авдияй
Желтая карточка
Н. Ферачниг
64'
62'
ГОЛ! 0:2!
Д. Авдияй
58'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
Д. Фризер
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Т. Балло
46'
Замена
С. Пизингер
️️️️
S. Kennedy
46'
Замена
А. Ясич
️️️️
М. Ляйтгеб
46'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Энтруп
Пас отдал
М. Пфайфер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
18
Николас Ферачниг
ЦП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
4
Scott Kennedy
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
15
Ibane Bowat
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
27
Кристоф Ланг
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
17
Усман Диаките
ЦФ
9
Максимилиан Энтруп
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Вольфсберг
97
Адис Ясич
ПЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
18
Эрвин Омич
ОП
8
Симон Пизингер
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Хартберг
39
Tobias Knoflach
ВР
2
Пауль Компош
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
18
Мамаду Сангаре
ЦП
11
Maximilian Fillafer
ЦП
8
Christoph Urdl
ЦП
40
Julian Halwachs
ЦП
2-1-3-1-3
39
Бонманн
22
Баумгартнер
3
Шерцер
14
Тижани
18
Ферачниг
19
Алтунашвили
16
Ляйтгеб
8
Балло
10
Забитцер
9
Бамба
4
4-1-3-2
1
15
15
23
Кайнц
16
Пфайфер
28
Хайль
28
Фризер
27
Ланг
10
Прокоп
9
Энтруп
17
Диаките
16
Ляйтгеб
97
Ясич
97
Ясич
16
Ляйтгеб
4
8
Пизингер
8
Пизингер
4
10
Забитцер
18
Рохер
18
Рохер
10
Забитцер
8
Балло
33
Ридер
33
Ридер
8
Балло
15
2
Компош
2
Компош
15
10
Прокоп
18
Сангаре
18
Сангаре
10
Прокоп
9
Энтруп
11
11
9
Энтруп
27
Ланг
40
40
27
Ланг
28
Фризер
10
Авдияй
10
Авдияй
28
Фризер
Остались в запасе
Вольфсберг
Хартберг
18
Эрвин Омич
ОП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
39
Tobias Knoflach
ВР
8
Christoph Urdl
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
18
Эрвин Омич
ОП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
8
Christoph Urdl
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Вольфсберг - Хартберг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
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